https://ria.ru/20210205/pogoda-1596103381.html

Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах

Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах

Похолодание начнется с Северо-Западного и Центрального федеральных округов, затем охватит Приволжский федеральный округ и Урал, а затем юг Западной Сибири,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T03:02

2021-02-05T03:02

2021-02-05T03:02

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581205_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2d4912dbc5248a48bcf930806428d9b.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Похолодание начнется с Северо-Западного и Центрального федеральных округов, затем охватит Приволжский федеральный округ и Урал, а затем юг Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Согласно прогнозу, похолодание будет начинаться с Северо-Западного и Центрального федерального округа и постепенно будет распространяться на центрально-черноземные области, затем на Приволжский округ. В Южном федеральном округе также похолодает."Если сейчас там температура выше нормы на 7-8 градусов, то потом температурный фон понизится на 8-10 градусов, около нормы будет", - уточнил ученый.Вильфанд пояснил, что наиболее резкий перепад температур ожидает Урал и Поволжье."Наиболее резкое понижение будет ощущаться на Урале и в Поволжье. Например, в пятницу на Урале температура прогнозируется на 12-13 градусов выше нормы, а в субботу даже на 15-18 градусов. А 8 января начнется резкое изменение, а 9-го ночные температуры будут ниже минус 25 градусов. За несколько дней с 6 по 9 января температура понижается на 20 градусов", - добавил ученый.Он также отметил, что в Оренбурге, где в четверг был побит рекорд температуры со значением 1,1 градуса днем, на следующей неделе произойдет смена воздушных масс и температура понизится до минус 15 градусов днем, а ночью во вторник - до минус 26 - минус 31 градусов.По прогнозу синоптиков, далее похолодание также затронет юг Западной Сибири.

https://ria.ru/20210202/pogoda-1595687565.html

https://ria.ru/20210130/pogoda-1595233817.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество