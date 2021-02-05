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Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах
Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах
Похолодание начнется с Северо-Западного и Центрального федеральных округов, затем охватит Приволжский федеральный округ и Урал, а затем юг Западной Сибири,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T03:02
2021-02-05T03:02
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Похолодание начнется с Северо-Западного и Центрального федеральных округов, затем охватит Приволжский федеральный округ и Урал, а затем юг Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Согласно прогнозу, похолодание будет начинаться с Северо-Западного и Центрального федерального округа и постепенно будет распространяться на центрально-черноземные области, затем на Приволжский округ. В Южном федеральном округе также похолодает."Если сейчас там температура выше нормы на 7-8 градусов, то потом температурный фон понизится на 8-10 градусов, около нормы будет", - уточнил ученый.Вильфанд пояснил, что наиболее резкий перепад температур ожидает Урал и Поволжье."Наиболее резкое понижение будет ощущаться на Урале и в Поволжье. Например, в пятницу на Урале температура прогнозируется на 12-13 градусов выше нормы, а в субботу даже на 15-18 градусов. А 8 января начнется резкое изменение, а 9-го ночные температуры будут ниже минус 25 градусов. За несколько дней с 6 по 9 января температура понижается на 20 градусов", - добавил ученый.Он также отметил, что в Оренбурге, где в четверг был побит рекорд температуры со значением 1,1 градуса днем, на следующей неделе произойдет смена воздушных масс и температура понизится до минус 15 градусов днем, а ночью во вторник - до минус 26 - минус 31 градусов.По прогнозу синоптиков, далее похолодание также затронет юг Западной Сибири.
https://ria.ru/20210202/pogoda-1595687565.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах

03:02 05.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Похолодание начнется с Северо-Западного и Центрального федеральных округов, затем охватит Приволжский федеральный округ и Урал, а затем юг Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Идет перемещение холодных воздушных масс на Европейскую территорию России. Постепенно центр циклона перемещается вблизи Москвы (в четверг - ред.) и дальше перемещается на восток, и Европейская территория окажется в тыловой части циклона… Сначала будут поступать воздушные массы с севера, северо-запада, с Баренцева моря, со Скандинавии. Чем дальше будет перемещаться циклон на восток, тем более суровая погода будет, так как воздушные массы будут перемещаться только с севера, а потом с северо-востока (с Карского моря, с Ямала, Таймыра - ред.)", - пояснил Вильфанд.
Согласно прогнозу, похолодание будет начинаться с Северо-Западного и Центрального федерального округа и постепенно будет распространяться на центрально-черноземные области, затем на Приволжский округ. В Южном федеральном округе также похолодает.
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"Если сейчас там температура выше нормы на 7-8 градусов, то потом температурный фон понизится на 8-10 градусов, около нормы будет", - уточнил ученый.
Вильфанд пояснил, что наиболее резкий перепад температур ожидает Урал и Поволжье.
"Наиболее резкое понижение будет ощущаться на Урале и в Поволжье. Например, в пятницу на Урале температура прогнозируется на 12-13 градусов выше нормы, а в субботу даже на 15-18 градусов. А 8 января начнется резкое изменение, а 9-го ночные температуры будут ниже минус 25 градусов. За несколько дней с 6 по 9 января температура понижается на 20 градусов", - добавил ученый.
Он также отметил, что в Оренбурге, где в четверг был побит рекорд температуры со значением 1,1 градуса днем, на следующей неделе произойдет смена воздушных масс и температура понизится до минус 15 градусов днем, а ночью во вторник - до минус 26 - минус 31 градусов.
По прогнозу синоптиков, далее похолодание также затронет юг Западной Сибири.
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