https://ria.ru/20210205/pogoda-1596103381.html
Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах
Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах
Похолодание начнется с Северо-Западного и Центрального федеральных округов, затем охватит Приволжский федеральный округ и Урал, а затем юг Западной Сибири,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T03:02
2021-02-05T03:02
2021-02-05T03:02
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581205_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2d4912dbc5248a48bcf930806428d9b.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Похолодание начнется с Северо-Западного и Центрального федеральных округов, затем охватит Приволжский федеральный округ и Урал, а затем юг Западной Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Согласно прогнозу, похолодание будет начинаться с Северо-Западного и Центрального федерального округа и постепенно будет распространяться на центрально-черноземные области, затем на Приволжский округ. В Южном федеральном округе также похолодает."Если сейчас там температура выше нормы на 7-8 градусов, то потом температурный фон понизится на 8-10 градусов, около нормы будет", - уточнил ученый.Вильфанд пояснил, что наиболее резкий перепад температур ожидает Урал и Поволжье."Наиболее резкое понижение будет ощущаться на Урале и в Поволжье. Например, в пятницу на Урале температура прогнозируется на 12-13 градусов выше нормы, а в субботу даже на 15-18 градусов. А 8 января начнется резкое изменение, а 9-го ночные температуры будут ниже минус 25 градусов. За несколько дней с 6 по 9 января температура понижается на 20 градусов", - добавил ученый.Он также отметил, что в Оренбурге, где в четверг был побит рекорд температуры со значением 1,1 градуса днем, на следующей неделе произойдет смена воздушных масс и температура понизится до минус 15 градусов днем, а ночью во вторник - до минус 26 - минус 31 градусов.По прогнозу синоптиков, далее похолодание также затронет юг Западной Сибири.
https://ria.ru/20210202/pogoda-1595687565.html
https://ria.ru/20210130/pogoda-1595233817.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581205_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1dc03622278f350e18400077fd3070ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Похолодание начнется с Северо-Западного и Центрального федеральных округов, затем охватит Приволжский федеральный округ и Урал, а затем юг Западной Сибири
, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
"Идет перемещение холодных воздушных масс на Европейскую территорию России. Постепенно центр циклона перемещается вблизи Москвы (в четверг - ред.) и дальше перемещается на восток, и Европейская территория окажется в тыловой части циклона… Сначала будут поступать воздушные массы с севера, северо-запада, с Баренцева моря, со Скандинавии. Чем дальше будет перемещаться циклон на восток, тем более суровая погода будет, так как воздушные массы будут перемещаться только с севера, а потом с северо-востока (с Карского моря, с Ямала, Таймыра - ред.)", - пояснил Вильфанд.
Согласно прогнозу, похолодание будет начинаться с Северо-Западного и Центрального федерального округа и постепенно будет распространяться на центрально-черноземные области, затем на Приволжский округ. В Южном федеральном округе также похолодает.
"Если сейчас там температура выше нормы на 7-8 градусов, то потом температурный фон понизится на 8-10 градусов, около нормы будет", - уточнил ученый.
Вильфанд пояснил, что наиболее резкий перепад температур ожидает Урал и Поволжье.
"Наиболее резкое понижение будет ощущаться на Урале и в Поволжье. Например, в пятницу на Урале температура прогнозируется на 12-13 градусов выше нормы, а в субботу даже на 15-18 градусов. А 8 января начнется резкое изменение, а 9-го ночные температуры будут ниже минус 25 градусов. За несколько дней с 6 по 9 января температура понижается на 20 градусов", - добавил ученый.
Он также отметил, что в Оренбурге
, где в четверг был побит рекорд температуры со значением 1,1 градуса днем, на следующей неделе произойдет смена воздушных масс и температура понизится до минус 15 градусов днем, а ночью во вторник - до минус 26 - минус 31 градусов.
По прогнозу синоптиков, далее похолодание также затронет юг Западной Сибири.