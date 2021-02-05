https://ria.ru/20210205/poezd-1596108836.html

Москвичи выбрали, как будет выглядеть посвященный врачам поезд метро

Москвичи выбрали, как будет выглядеть посвященный врачам поезд метро

Москвичи выбрали, как будет выглядеть тематический поезд метро, посвященный врачам - на стенах вагонов напишут слово "спасибо" на разных языках, сообщается на... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T07:45

2021-02-05T07:45

2021-02-05T08:50

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москвичи выбрали, как будет выглядеть тематический поезд метро, посвященный врачам - на стенах вагонов напишут слово "спасибо" на разных языках, сообщается на сайте мэра столицы.Ранее сообщалось, что тематический поезд с благодарностью врачам запустят в метро Москвы в 2021 году. Жителям столицы предлагалось выбрать лучшую концепцию поезда на портале "Активный гражданин".Уточняется, что в портале "Активных граждан" самой популярной стала идея написать слова благодарности на разных языках, в голосовании приняли участие более 175 тысяч человек. Поезд с благодарностями запустят в знак признательности медикам, спасающим жизни москвичей во время пандемии COVID-19 и борющимся с распространением этой болезни."Победившая концепция оформления поезда состоит в том, чтобы написать на стенах вагонов слово "спасибо" на разных языках. Тематический состав украсят слова thank you, gracias, merci, danke schön, obrigado и другие. Такой поезд будет курсировать в этом году на одной из линий столичного метро", - говорится в сообщении. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/transport-1595254912.html

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