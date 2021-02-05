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Москвичи выбрали, как будет выглядеть посвященный врачам поезд метро
Москвичи выбрали, как будет выглядеть посвященный врачам поезд метро
Москвичи выбрали, как будет выглядеть тематический поезд метро, посвященный врачам - на стенах вагонов напишут слово "спасибо" на разных языках, сообщается на... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T07:45
2021-02-05T08:50
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москвичи выбрали, как будет выглядеть тематический поезд метро, посвященный врачам - на стенах вагонов напишут слово "спасибо" на разных языках, сообщается на сайте мэра столицы.Ранее сообщалось, что тематический поезд с благодарностью врачам запустят в метро Москвы в 2021 году. Жителям столицы предлагалось выбрать лучшую концепцию поезда на портале "Активный гражданин".Уточняется, что в портале "Активных граждан" самой популярной стала идея написать слова благодарности на разных языках, в голосовании приняли участие более 175 тысяч человек. Поезд с благодарностями запустят в знак признательности медикам, спасающим жизни москвичей во время пандемии COVID-19 и борющимся с распространением этой болезни."Победившая концепция оформления поезда состоит в том, чтобы написать на стенах вагонов слово "спасибо" на разных языках. Тематический состав украсят слова thank you, gracias, merci, danke schön, obrigado и другие. Такой поезд будет курсировать в этом году на одной из линий столичного метро", - говорится в сообщении. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Москвичи выбрали, как будет выглядеть посвященный врачам поезд метро

07:45 05.02.2021 (обновлено: 08:50 05.02.2021)
 
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыМакет тематического поезда метро, посвященного врачам
Макет тематического поезда метро, посвященного врачам - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москвичи выбрали, как будет выглядеть тематический поезд метро, посвященный врачам - на стенах вагонов напишут слово "спасибо" на разных языках, сообщается на сайте мэра столицы.
Ранее сообщалось, что тематический поезд с благодарностью врачам запустят в метро Москвы в 2021 году. Жителям столицы предлагалось выбрать лучшую концепцию поезда на портале "Активный гражданин".
"Мы все знаем, какую нагрузку испытали медики во время пандемии. И к сожалению, у нас не всегда есть возможность лично поблагодарить врачей за их работу. Наш поезд - это еще один способ от всего города и всех москвичей сказать спасибо и поддержать этих людей, благодаря которым мы сегодня возвращаемся к нормальной жизни", - приводятся на сайте слова заммэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
Уточняется, что в портале "Активных граждан" самой популярной стала идея написать слова благодарности на разных языках, в голосовании приняли участие более 175 тысяч человек. Поезд с благодарностями запустят в знак признательности медикам, спасающим жизни москвичей во время пандемии COVID-19 и борющимся с распространением этой болезни.
"Победившая концепция оформления поезда состоит в том, чтобы написать на стенах вагонов слово "спасибо" на разных языках. Тематический состав украсят слова thank you, gracias, merci, danke schön, obrigado и другие. Такой поезд будет курсировать в этом году на одной из линий столичного метро", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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