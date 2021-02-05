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В вузе на Алтае выявили подтасовку результатов вступительных экзаменов
В вузе на Алтае выявили подтасовку результатов вступительных экзаменов
Уголовное дело возбудили в Республике Алтай из-за выявленных прокуратурой подтасовок результатов вступительных экзаменов, в результате которых в Горно-Алтайский РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T07:40
2021-02-05T07:40
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика алтай
происшествия
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БАРНАУЛ, 5 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Республике Алтай из-за выявленных прокуратурой подтасовок результатов вступительных экзаменов, в результате которых в Горно-Алтайский государственный университет незаконно поступили 26 абитуриентов, сообщают в СУ СК РФ по региону.По версии следствия, в 2020 году должностные лица Горно-Алтайского госуниверситета, в обязанности которых входит организация приема вступительных испытаний и зачисления, умышленно исказили результаты экзаменов. Они внесли изменения в текстовые бланки вступительных испытаний абитуриентов, не набравших утвержденные ректором университета минимальные баллы. В итоге "незаконно зачислили в университет 26 абитуриентов, не прошедших конкурсный отбор", - уточняют в СУ СК.Сейчас следователи занимаются сбором доказательств по уголовному делу, изучают личные дела студентов, допрашивают работников университета и обучающихся. "Также ведется работа по установлению причин и условий, способствовавших совершению расследуемого преступления", - резюмируют в ведомстве.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика алтай, происшествия

В вузе на Алтае выявили подтасовку результатов вступительных экзаменов

07:40 05.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль СК
Служебный автомобиль СК - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 5 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Республике Алтай из-за выявленных прокуратурой подтасовок результатов вступительных экзаменов, в результате которых в Горно-Алтайский государственный университет незаконно поступили 26 абитуриентов, сообщают в СУ СК РФ по региону.
"Следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай по результатам проведенной доследственной проверки по материалам прокуратуры республики о выявленных фактах подтасовок приемной комиссией учебного года 2020-2021 результатов вступительных испытаний абитуриентов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2020 году должностные лица Горно-Алтайского госуниверситета, в обязанности которых входит организация приема вступительных испытаний и зачисления, умышленно исказили результаты экзаменов. Они внесли изменения в текстовые бланки вступительных испытаний абитуриентов, не набравших утвержденные ректором университета минимальные баллы. В итоге "незаконно зачислили в университет 26 абитуриентов, не прошедших конкурсный отбор", - уточняют в СУ СК.
Сейчас следователи занимаются сбором доказательств по уголовному делу, изучают личные дела студентов, допрашивают работников университета и обучающихся. "Также ведется работа по установлению причин и условий, способствовавших совершению расследуемого преступления", - резюмируют в ведомстве.
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