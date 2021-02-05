https://ria.ru/20210205/podtasovka-1596108572.html

В вузе на Алтае выявили подтасовку результатов вступительных экзаменов

В вузе на Алтае выявили подтасовку результатов вступительных экзаменов

Уголовное дело возбудили в Республике Алтай из-за выявленных прокуратурой подтасовок результатов вступительных экзаменов, в результате которых в Горно-Алтайский РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T07:40

2021-02-05T07:40

2021-02-05T07:40

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика алтай

происшествия

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БАРНАУЛ, 5 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Республике Алтай из-за выявленных прокуратурой подтасовок результатов вступительных экзаменов, в результате которых в Горно-Алтайский государственный университет незаконно поступили 26 абитуриентов, сообщают в СУ СК РФ по региону.По версии следствия, в 2020 году должностные лица Горно-Алтайского госуниверситета, в обязанности которых входит организация приема вступительных испытаний и зачисления, умышленно исказили результаты экзаменов. Они внесли изменения в текстовые бланки вступительных испытаний абитуриентов, не набравших утвержденные ректором университета минимальные баллы. В итоге "незаконно зачислили в университет 26 абитуриентов, не прошедших конкурсный отбор", - уточняют в СУ СК.Сейчас следователи занимаются сбором доказательств по уголовному делу, изучают личные дела студентов, допрашивают работников университета и обучающихся. "Также ведется работа по установлению причин и условий, способствовавших совершению расследуемого преступления", - резюмируют в ведомстве.

https://ria.ru/20201225/ekzameny-1590931505.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), республика алтай, происшествия