https://ria.ru/20210205/peresadka-1596124556.html

Американские хирурги впервые успешно пересадили мужчине лицо и обе руки

Американские хирурги впервые успешно пересадили мужчине лицо и обе руки

Американские хирурги впервые в мире выполнили успешную операцию по одновременной пересадке лица и обеих рук пациенту, пострадавшему от ожогов после ДТП. Об этом РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:28

2021-02-05T10:28

2021-02-05T13:45

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в мире

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американские хирурги впервые в мире выполнили успешную операцию по одновременной пересадке лица и обеих рук пациенту, пострадавшему от ожогов после ДТП. Об этом сообщает Associated Press.По данным издания, в 2018 году житель Нью-Джерси Джо Димео возвращался домой с ночной смены и уснул за рулем. Его автомобиль врезался в ограждение, перевернулся и загорелся. Мужчина получил ожоги 80 процентов тела.После аварии Димео провел четыре месяца в больнице и перенес 20 операций. Он лишился пальцев рук, век, а на лице и шее остались рубцы, затрудняющие движение. В 2019 году врачи приняли решение о трансплантации лица и рук от мертвого донора. Во время операции, которая продлилась 23 часа, пациенту пересадили всю кожу и хрящи от линии волос до шеи, фрагменты скуловых дуг, кости носа и нижней челюсти.Спустя полгода после трансплантации Димео вновь смог моргать, поднимать брови, морщиться, а также самостоятельно одеваться, играть с собакой и даже заниматься гольфом. Но для профилактики отторжения тканей ему всю жизнь придется принимать иммунодепрессанты.

https://ria.ru/20201104/donorstvo-1582883694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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