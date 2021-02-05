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Американские хирурги впервые успешно пересадили мужчине лицо и обе руки
Американские хирурги впервые успешно пересадили мужчине лицо и обе руки
Американские хирурги впервые в мире выполнили успешную операцию по одновременной пересадке лица и обеих рук пациенту, пострадавшему от ожогов после ДТП. Об этом РИА Новости, 05.02.2021
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американские хирурги впервые в мире выполнили успешную операцию по одновременной пересадке лица и обеих рук пациенту, пострадавшему от ожогов после ДТП. Об этом сообщает Associated Press.По данным издания, в 2018 году житель Нью-Джерси Джо Димео возвращался домой с ночной смены и уснул за рулем. Его автомобиль врезался в ограждение, перевернулся и загорелся. Мужчина получил ожоги 80 процентов тела.После аварии Димео провел четыре месяца в больнице и перенес 20 операций. Он лишился пальцев рук, век, а на лице и шее остались рубцы, затрудняющие движение. В 2019 году врачи приняли решение о трансплантации лица и рук от мертвого донора. Во время операции, которая продлилась 23 часа, пациенту пересадили всю кожу и хрящи от линии волос до шеи, фрагменты скуловых дуг, кости носа и нижней челюсти.Спустя полгода после трансплантации Димео вновь смог моргать, поднимать брови, морщиться, а также самостоятельно одеваться, играть с собакой и даже заниматься гольфом. Но для профилактики отторжения тканей ему всю жизнь придется принимать иммунодепрессанты.
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нью-джерси, сша, в мире

Американские хирурги впервые успешно пересадили мужчине лицо и обе руки

10:28 05.02.2021 (обновлено: 13:45 05.02.2021)
 
© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : Pixabay / marionbrun
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МОСКВА, 5 фев РИА Новости. Американские хирурги впервые в мире выполнили успешную операцию по одновременной пересадке лица и обеих рук пациенту, пострадавшему от ожогов после ДТП. Об этом сообщает Associated Press.
По данным издания, в 2018 году житель Нью-Джерси Джо Димео возвращался домой с ночной смены и уснул за рулем. Его автомобиль врезался в ограждение, перевернулся и загорелся. Мужчина получил ожоги 80 процентов тела.
После аварии Димео провел четыре месяца в больнице и перенес 20 операций. Он лишился пальцев рук, век, а на лице и шее остались рубцы, затрудняющие движение. В 2019 году врачи приняли решение о трансплантации лица и рук от мертвого донора. Во время операции, которая продлилась 23 часа, пациенту пересадили всю кожу и хрящи от линии волос до шеи, фрагменты скуловых дуг, кости носа и нижней челюсти.
Спустя полгода после трансплантации Димео вновь смог моргать, поднимать брови, морщиться, а также самостоятельно одеваться, играть с собакой и даже заниматься гольфом. Но для профилактики отторжения тканей ему всю жизнь придется принимать иммунодепрессанты.
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