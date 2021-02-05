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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210205/pekin-1596133057.html
В Пекине стартовали проекты, посвященные Празднику весны и Новому году
В Пекине стартовали проекты, посвященные Празднику весны и Новому году
В Пекине в Центре искусств "Тяньцяо" стартовали крупные глобальные мультимедийные проекты – "Веселый Праздник весны" и "Празднуем Китайский новый год". Министр... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:10
2021-02-05T12:36
россия-китай: главное
пекин
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МОСКВА, 5 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине в Центре искусств "Тяньцяо" стартовали крупные глобальные мультимедийные проекты – "Веселый Праздник весны" и "Празднуем Китайский новый год". Министр культуры и туризма КНР Ху Хэпин и генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн по видеосвязи объявили о старте мероприятий.Ху Хэпин отметил, что в последние годы мероприятия проекта "Веселый Праздник весны" проходят во многих странах мира, проект стал глобальной платформой для знакомства с культурой празднования традиционного Китайского нового года. В нынешнем году новогодние мероприятия проекта пройдут онлайн, чтобы создать новогоднюю праздничную атмосферу для людей всего мира.По его словам, обмен опытом и взаимодействие в сфере культуры служат гуманитарной основой формирования глобального сообщества единой судьбы, своеобразным мостом укрепления дружбы между странами, а также движущей силой цивилизационного развития человечества и содействия мирному развитию. Мероприятия проекта "Веселый Праздник весны" способствуют международному взаимодействию в области культуры и туризма, вносят новый вклад в углубление дружбы между народами.Глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн в своем выступлении сказал, что благодаря празднованию Китайского нового года можно ощутить жизненную энергию пятитысячелетней культуры Китая, а также осознать эмоциональную цивилизационную общность всего человечества, единые желания людей всего мира, стремления к здоровью, счастью и миру. Он выразил надежду, что мероприятия проекта "Веселый Праздник весны" будут прекрасным новогодним пожеланием людям всего мира, углубят осведомленность о Китае и создадут мост дружбы для культурных обменов. Культурная продукция высокого качества позволит миру осознать, что концепция сообщества единой судьбы – это не только ценностный ориентир, но и реальная и актуальная альтернатива глобального развития.Мероприятия проекта "Веселый Праздник весны" в этом году пройдут в режиме онлайн, в ходе мероприятий люди со всего мира ознакомятся с китайскими народными обычаями, прикоснутся к традициям и праздникам нематериального культурного наследия Китая, примут интерактивное участие в разнообразных культурно-туристических мероприятиях, а также увидят замечательные выступления с участием знаменитых китайских и зарубежных мастеров сцены. В этом году люди со всего мира смогут прямо дома окунуться в праздничную атмосфероу Китайского нового года.Кроме того, с 16 февраля в прямом эфире начнется показ десяти серий масштабного мультимедийного проекта "Празднуем Китайский новый год", организованного Китайской корпорацией внешнего культурного распространения и медиаплатформой "Ян-шипинь". По содержанию серии проекта охватят особые традиции празднования Китайского нового года в десяти китайских городах, так организаторы проекта хотят показать вариативность и богатую культуру новогодних обычаев Китая.
https://ria.ru/20210204/film-1596070695.html
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пекин

В Пекине стартовали проекты, посвященные Празднику весны и Новому году

11:10 05.02.2021 (обновлено: 12:36 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВиды Пекина, архивное фото
Виды Пекина, архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 5 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине в Центре искусств "Тяньцяо" стартовали крупные глобальные мультимедийные проекты – "Веселый Праздник весны" и "Празднуем Китайский новый год". Министр культуры и туризма КНР Ху Хэпин и генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн по видеосвязи объявили о старте мероприятий.
Ху Хэпин отметил, что в последние годы мероприятия проекта "Веселый Праздник весны" проходят во многих странах мира, проект стал глобальной платформой для знакомства с культурой празднования традиционного Китайского нового года. В нынешнем году новогодние мероприятия проекта пройдут онлайн, чтобы создать новогоднюю праздничную атмосферу для людей всего мира.
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По его словам, обмен опытом и взаимодействие в сфере культуры служат гуманитарной основой формирования глобального сообщества единой судьбы, своеобразным мостом укрепления дружбы между странами, а также движущей силой цивилизационного развития человечества и содействия мирному развитию. Мероприятия проекта "Веселый Праздник весны" способствуют международному взаимодействию в области культуры и туризма, вносят новый вклад в углубление дружбы между народами.
Глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн в своем выступлении сказал, что благодаря празднованию Китайского нового года можно ощутить жизненную энергию пятитысячелетней культуры Китая, а также осознать эмоциональную цивилизационную общность всего человечества, единые желания людей всего мира, стремления к здоровью, счастью и миру. Он выразил надежду, что мероприятия проекта "Веселый Праздник весны" будут прекрасным новогодним пожеланием людям всего мира, углубят осведомленность о Китае и создадут мост дружбы для культурных обменов. Культурная продукция высокого качества позволит миру осознать, что концепция сообщества единой судьбы – это не только ценностный ориентир, но и реальная и актуальная альтернатива глобального развития.
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Мероприятия проекта "Веселый Праздник весны" в этом году пройдут в режиме онлайн, в ходе мероприятий люди со всего мира ознакомятся с китайскими народными обычаями, прикоснутся к традициям и праздникам нематериального культурного наследия Китая, примут интерактивное участие в разнообразных культурно-туристических мероприятиях, а также увидят замечательные выступления с участием знаменитых китайских и зарубежных мастеров сцены. В этом году люди со всего мира смогут прямо дома окунуться в праздничную атмосфероу Китайского нового года.
Кроме того, с 16 февраля в прямом эфире начнется показ десяти серий масштабного мультимедийного проекта "Празднуем Китайский новый год", организованного Китайской корпорацией внешнего культурного распространения и медиаплатформой "Ян-шипинь". По содержанию серии проекта охватят особые традиции празднования Китайского нового года в десяти китайских городах, так организаторы проекта хотят показать вариативность и богатую культуру новогодних обычаев Китая.
 
Россия-Китай: ГлавноеПекин
 
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