https://ria.ru/20210205/pekin-1596133057.html

В Пекине стартовали проекты, посвященные Празднику весны и Новому году

В Пекине стартовали проекты, посвященные Празднику весны и Новому году

В Пекине в Центре искусств "Тяньцяо" стартовали крупные глобальные мультимедийные проекты – "Веселый Праздник весны" и "Празднуем Китайский новый год". Министр... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:10

2021-02-05T11:10

2021-02-05T12:36

россия-китай: главное

пекин

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МОСКВА, 5 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине в Центре искусств "Тяньцяо" стартовали крупные глобальные мультимедийные проекты – "Веселый Праздник весны" и "Празднуем Китайский новый год". Министр культуры и туризма КНР Ху Хэпин и генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн по видеосвязи объявили о старте мероприятий.Ху Хэпин отметил, что в последние годы мероприятия проекта "Веселый Праздник весны" проходят во многих странах мира, проект стал глобальной платформой для знакомства с культурой празднования традиционного Китайского нового года. В нынешнем году новогодние мероприятия проекта пройдут онлайн, чтобы создать новогоднюю праздничную атмосферу для людей всего мира.По его словам, обмен опытом и взаимодействие в сфере культуры служат гуманитарной основой формирования глобального сообщества единой судьбы, своеобразным мостом укрепления дружбы между странами, а также движущей силой цивилизационного развития человечества и содействия мирному развитию. Мероприятия проекта "Веселый Праздник весны" способствуют международному взаимодействию в области культуры и туризма, вносят новый вклад в углубление дружбы между народами.Глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн в своем выступлении сказал, что благодаря празднованию Китайского нового года можно ощутить жизненную энергию пятитысячелетней культуры Китая, а также осознать эмоциональную цивилизационную общность всего человечества, единые желания людей всего мира, стремления к здоровью, счастью и миру. Он выразил надежду, что мероприятия проекта "Веселый Праздник весны" будут прекрасным новогодним пожеланием людям всего мира, углубят осведомленность о Китае и создадут мост дружбы для культурных обменов. Культурная продукция высокого качества позволит миру осознать, что концепция сообщества единой судьбы – это не только ценностный ориентир, но и реальная и актуальная альтернатива глобального развития.Мероприятия проекта "Веселый Праздник весны" в этом году пройдут в режиме онлайн, в ходе мероприятий люди со всего мира ознакомятся с китайскими народными обычаями, прикоснутся к традициям и праздникам нематериального культурного наследия Китая, примут интерактивное участие в разнообразных культурно-туристических мероприятиях, а также увидят замечательные выступления с участием знаменитых китайских и зарубежных мастеров сцены. В этом году люди со всего мира смогут прямо дома окунуться в праздничную атмосфероу Китайского нового года.Кроме того, с 16 февраля в прямом эфире начнется показ десяти серий масштабного мультимедийного проекта "Празднуем Китайский новый год", организованного Китайской корпорацией внешнего культурного распространения и медиаплатформой "Ян-шипинь". По содержанию серии проекта охватят особые традиции празднования Китайского нового года в десяти китайских городах, так организаторы проекта хотят показать вариативность и богатую культуру новогодних обычаев Китая.

https://ria.ru/20210204/film-1596070695.html

https://ria.ru/20210202/svyaz-1595637717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пекин