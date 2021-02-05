СМИ сообщили о планах Британии ввести "паспорта вакцинированного"
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВ Великобритании введен карантин в связи с коронавирусом
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство Великобритании планирует ввести в стране так называемые "паспорта вакцинированного", которые позволят привитым от коронавируса британцам путешествовать в зарубежные страны, сообщает газета Times со ссылкой на свои источники.
По данным издания, британские чиновники уже начали работу над этими "паспортами". Как отмечает газета, "планируется (введение - ред.) системы сертификации". Министерства иностранных дел, здравоохранения и транспорта Британии "работают над вариантами для путешествующих в страны, которые могут потребовать его (этот документ - ред.) в качестве условия для въезда". Источники газеты в туристической отрасли подчеркивают, что если туристы из Британии смогут предоставить доказательства вакцинации от коронавируса, в мае их может принять Греция.
Ранее ввести так называемый "паспорт вакцинированного" предложили туристические и транспортные компании Британии, которые надеются с помощью этого шага повысить турпоток и восстановить пострадавший от пандемии бизнес. Премьер-министр страны Борис Джонсон дважды исключал выдачу таких паспортов, объясняя это созданием условий неравенства и ограничений и заявляя, что "у нас в стране мы так не поступаем". Исключил выдачу паспортов иммунизации и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. В январе министр по вопросам вакцинации Британии Надим Захави также подтвердил, что Британия не будет вводить паспорта иммунизации для привившихся от коронавируса жителей Соединенного Королевства.
Вакцинация от коронавируса началась в Британии в декабре, на данный момент прививку получили 10,5 миллиона жителей Британии.
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