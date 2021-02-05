Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/parkinson-1596259029.html
Мясников назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона
Мясников назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал мощные факторы, повышающие риск развития болезни Паркинсона. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T22:22
2021-02-05T23:40
александр мясников (врач)
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_0ede2320530ba9b360ac5e8ef82663eb.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал мощные факторы, повышающие риск развития болезни Паркинсона. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".По словам специалиста, помимо генетики, развитию этого недуга способствуют травмы головного мозга, нехватка витамина D (в том числе из-за недостаточного пребывания на солнце), а также мигрень с аурой. Переизбыток магния и железа в организме, лишний вес и недостаточная мышечная сила в детском возрасте также повышают риск возникновения паркинсонизма.Мясников уточнил, что любители кофе реже подвержены этому недугу. Кроме того, снизить риск заболевания можно с помощью регулярных физических нагрузок.
https://ria.ru/20210204/myasnikov-1595959233.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_98c9b5ce4d44b32746a06ba5e8cb4961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), здоровье

Мясников назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона

22:22 05.02.2021 (обновлено: 23:40 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал мощные факторы, повышающие риск развития болезни Паркинсона. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
По словам специалиста, помимо генетики, развитию этого недуга способствуют травмы головного мозга, нехватка витамина D (в том числе из-за недостаточного пребывания на солнце), а также мигрень с аурой. Переизбыток магния и железа в организме, лишний вес и недостаточная мышечная сила в детском возрасте также повышают риск возникновения паркинсонизма.

"Чем выше уровень образования, тем чаще возникает болезнь Паркинсона. Это заболевание интеллектуальных людей", — отметил врач.

Мясников уточнил, что любители кофе реже подвержены этому недугу. Кроме того, снизить риск заболевания можно с помощью регулярных физических нагрузок.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 09:43Распространение коронавируса
Мясников назвал причину следующей волны COVID-19
 
Александр Мясников (врач)Здоровье
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
Лента новостейМолния