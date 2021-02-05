https://ria.ru/20210205/parkinson-1596259029.html
Мясников назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона
Мясников назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал мощные факторы, повышающие риск развития болезни Паркинсона. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T22:22
2021-02-05T22:22
2021-02-05T23:40
александр мясников (врач)
здоровье
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал мощные факторы, повышающие риск развития болезни Паркинсона. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".По словам специалиста, помимо генетики, развитию этого недуга способствуют травмы головного мозга, нехватка витамина D (в том числе из-за недостаточного пребывания на солнце), а также мигрень с аурой. Переизбыток магния и железа в организме, лишний вес и недостаточная мышечная сила в детском возрасте также повышают риск возникновения паркинсонизма.Мясников уточнил, что любители кофе реже подвержены этому недугу. Кроме того, снизить риск заболевания можно с помощью регулярных физических нагрузок.
https://ria.ru/20210204/myasnikov-1595959233.html
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александр мясников (врач), здоровье