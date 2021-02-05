https://ria.ru/20210205/parkinson-1596259029.html

Мясников назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона

Мясников назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал мощные факторы, повышающие риск развития болезни Паркинсона. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T22:22

2021-02-05T22:22

2021-02-05T23:40

александр мясников (врач)

здоровье

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал мощные факторы, повышающие риск развития болезни Паркинсона. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".По словам специалиста, помимо генетики, развитию этого недуга способствуют травмы головного мозга, нехватка витамина D (в том числе из-за недостаточного пребывания на солнце), а также мигрень с аурой. Переизбыток магния и железа в организме, лишний вес и недостаточная мышечная сила в детском возрасте также повышают риск возникновения паркинсонизма.Мясников уточнил, что любители кофе реже подвержены этому недугу. Кроме того, снизить риск заболевания можно с помощью регулярных физических нагрузок.

https://ria.ru/20210204/myasnikov-1595959233.html

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2021

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александр мясников (врач), здоровье