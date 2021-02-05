https://ria.ru/20210205/otoplenie-1596147194.html

В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания

В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания

Городские службы Москвы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящих сильных морозов, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:12

2021-02-05T12:12

2021-02-05T12:34

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящих сильных морозов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка температуры всегда производится поэтапно, это не одномоментное действие."Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - отметил Бирюков.

https://ria.ru/20210205/moskva-1596146378.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва