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В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания
В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания
Городские службы Москвы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящих сильных морозов, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:12
2021-02-05T12:12
2021-02-05T12:34
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петр бирюков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящих сильных морозов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка температуры всегда производится поэтапно, это не одномоментное действие."Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - отметил Бирюков.
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Городские службы Москвы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящих сильных морозов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков
.
"Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается резкое понижение температуры, в начале следующей недели в ночное время столбик термометра в отдельных районах может опускаться до минус 27 градусов. Поэтому энергетики приступили к поэтапному повышению температуры теплоносителя в системе теплоснабжения, чтобы в период сильных морозов довести ее до максимального значения", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка температуры всегда производится поэтапно, это не одномоментное действие.
"Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - отметил Бирюков.