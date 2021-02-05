https://ria.ru/20210205/onkotsentry-1596229802.html

Руденя: в Верхневолжье создадут центры амбулаторной онкопомощи

Руденя: в Верхневолжье создадут центры амбулаторной онкопомощи

В Твери и ряде крупных городов Верхневолжья в целях повышения ранней выявляемости онкозаболеваний у жителей региона будет создана сеть центров амбулаторной... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T18:21

2021-02-05T18:21

2021-02-05T18:21

тверская область

игорь руденя

тверская область

кимры

вышний волочек

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ТВЕРЬ, 5 фев – РИА Новости. В Твери и ряде крупных городов Верхневолжья в целях повышения ранней выявляемости онкозаболеваний у жителей региона будет создана сеть центров амбулаторной онкологической помощи, сообщает пресс-служба правительства Тверской области."На фоне борьбы с пандемией коронавируса, масштабной прививочной кампании важно не забывать, что есть и другие направления, которые требуют безотлагательного участия", – сказал губернатор области Игорь Руденя на совещании.Для совершенствования профилактики и лечения онкозаболеваний, повышения качества и доступности высокотехнологичной медицинской помощи принято решение о создании в Тверской области центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).Первый такой центр планируют открыть в 2021 году в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева. Там будет проводиться диагностика, обследование пациентов, направление в онкодиспансер для специализированной помощи, затем – наблюдение и проведение терапии в условиях дневного стационара. Еще одно такое учреждение предполагается открыть в этом году в Вышнем Волочке.По сообщению пресс-службы, для работы в ЦАОП подготовлены медики. Проводить обследования они будут на современном оборудовании, в том числе запланированы цитологические и гистологические исследования. Уже идет закупка необходимой медтехники. На следующем этапе планируется развивать сеть таких центров в муниципальных образованиях региона: городах Ржев, Кимры, Бежецк, Нелидово. Областным Миниздравом составлен план реализации проекта в районах. В 2021 году продолжится техническое обновление областного онкодиспансера. По национальному проекту "Здравоохранение" запланированы поставки комплекса для радиомодификации, маммографа, биохимического, гематологического и электрохирургического анализаторов, операционных столов и другого оборудования.Глава региона также отметил важность сосредоточить усилия на кадровом обеспечении онкологической службы.

https://ria.ru/20210127/vaktsinatsiya-1594754542.html

тверская область

кимры

вышний волочек

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игорь руденя, тверская область, кимры, вышний волочек