Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/ombudsmen-1596135615.html
Московскому омбудсмену поступило 61 обращение после незаконных акций
Московскому омбудсмену поступило 61 обращение после незаконных акций
Омбудсмену Москвы Татьяне Потяевой поступило 61 обращение по итогам всех несанкционированных акций, от журналистов обращений не было, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:26
2021-02-05T11:28
россия
сергей смирнов
татьяна потяева
алексей навальный
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148366/16/1483661649_47:0:1803:988_1920x0_80_0_0_43ecb4568762b55f57a7aa437ee22fb6.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Омбудсмену Москвы Татьяне Потяевой поступило 61 обращение по итогам всех несанкционированных акций, от журналистов обращений не было, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам человека в Москве."В общей сложности поступило 61 обращение. От журналистов обращений не было", - сообщили в аппарате, отвечая на вопрос, сколько обращений поступило к омбудсмену столицы по итогам несогласованных акций 23, 31 января и 2 февраля, и были ли среди них обращения от журналистов.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля - после решения суда, заменившего Алексею Навальному условный срок на реальный.Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о призывах к участию в несогласованной акции 23 января.
https://ria.ru/20210204/sakharovo-1595988724.html
https://ria.ru/20210204/navalnyy-1596097223.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148366/16/1483661649_267:0:1584:988_1920x0_80_0_0_558259307f02bf3a46c7e92a95345a29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей смирнов, татьяна потяева, алексей навальный, москва, общество

Московскому омбудсмену поступило 61 обращение после незаконных акций

11:26 05.02.2021 (обновлено: 11:28 05.02.2021)
 
© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в FacebookУполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Омбудсмену Москвы Татьяне Потяевой поступило 61 обращение по итогам всех несанкционированных акций, от журналистов обращений не было, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам человека в Москве.
"В общей сложности поступило 61 обращение. От журналистов обращений не было", - сообщили в аппарате, отвечая на вопрос, сколько обращений поступило к омбудсмену столицы по итогам несогласованных акций 23, 31 января и 2 февраля, и были ли среди них обращения от журналистов.
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 12:28
Омбудсмен Москвы: проблема расселения камер в Сахарово решена
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля - после решения суда, заменившего Алексею Навальному условный срок на реальный.
Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о призывах к участию в несогласованной акции 23 января.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 23:05
Соратник Навального заявил о прекращении незаконных акций до весны
 
РоссияСергей СмирновТатьяна ПотяеваАлексей НавальныйМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
Лента новостейМолния