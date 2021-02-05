https://ria.ru/20210205/ombudsmen-1596135615.html
Московскому омбудсмену поступило 61 обращение после незаконных акций
Московскому омбудсмену поступило 61 обращение после незаконных акций
Омбудсмену Москвы Татьяне Потяевой поступило 61 обращение по итогам всех несанкционированных акций, от журналистов обращений не было, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:26
2021-02-05T11:26
2021-02-05T11:28
россия
сергей смирнов
татьяна потяева
алексей навальный
москва
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Омбудсмену Москвы Татьяне Потяевой поступило 61 обращение по итогам всех несанкционированных акций, от журналистов обращений не было, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам человека в Москве."В общей сложности поступило 61 обращение. От журналистов обращений не было", - сообщили в аппарате, отвечая на вопрос, сколько обращений поступило к омбудсмену столицы по итогам несогласованных акций 23, 31 января и 2 февраля, и были ли среди них обращения от журналистов.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля - после решения суда, заменившего Алексею Навальному условный срок на реальный.Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о призывах к участию в несогласованной акции 23 января.
https://ria.ru/20210204/sakharovo-1595988724.html
https://ria.ru/20210204/navalnyy-1596097223.html
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россия, сергей смирнов, татьяна потяева, алексей навальный, москва, общество