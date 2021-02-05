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В Кремле прокомментировали ситуацию с анонсированием нелегитимных акций
В Кремле прокомментировали ситуацию с анонсированием нелегитимных акций
Анонсирование нелегитимных акций не коррелируется с законом, есть процедуры для их согласования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:51
2021-02-05T12:51
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Анонсирование нелегитимных акций не коррелируется с законом, есть процедуры для их согласования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее общалось, что руководитель сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной."Вы знаете, не применительно к конкретно взятому заявлению, а в целом наша позиция хорошо известна. Анонсирование каких-либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций само по себе это уже не коррелируется с законом", - сказал Песков журналистам.Он также напомнил, что есть определенные процедуры согласования различных акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле, в этом и заключается позиция Кремля.Песков также добавил, что неправомочен выносить какие-то вердикты насчет конкретного заявления, говорит в целом о подходе.Комментируя заявление об использовании внешнеполитических методов, чтобы "доставать из тюрьмы Навального" и оказывать давление на российское руководство, Песков отметил, что были и более ранние заявления, где адресатом выступали зарубежные государства."Полная демонстрация статуса иноагента... собственно, тут даже не нуждается в каких-то разъяснениях. Поэтому я, наверное, оставлю без каких-либо дальнейших комментариев эту тему", - подытожил он.
https://ria.ru/20210204/navalnyy-1596097223.html
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россия, дмитрий песков, общество

В Кремле прокомментировали ситуацию с анонсированием нелегитимных акций

12:51 05.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Анонсирование нелегитимных акций не коррелируется с законом, есть процедуры для их согласования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее общалось, что руководитель сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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"Вы знаете, не применительно к конкретно взятому заявлению, а в целом наша позиция хорошо известна. Анонсирование каких-либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций само по себе это уже не коррелируется с законом", - сказал Песков журналистам.
Он также напомнил, что есть определенные процедуры согласования различных акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле, в этом и заключается позиция Кремля.
Песков также добавил, что неправомочен выносить какие-то вердикты насчет конкретного заявления, говорит в целом о подходе.
Комментируя заявление об использовании внешнеполитических методов, чтобы "доставать из тюрьмы Навального" и оказывать давление на российское руководство, Песков отметил, что были и более ранние заявления, где адресатом выступали зарубежные государства.
"Полная демонстрация статуса иноагента... собственно, тут даже не нуждается в каких-то разъяснениях. Поэтому я, наверное, оставлю без каких-либо дальнейших комментариев эту тему", - подытожил он.
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