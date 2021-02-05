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Внук ветерана прокомментировал обвинения Навального в наживе
Внук ветерана прокомментировал обвинения Навального в наживе
Внук потерпевшего ветерана Великой Отечественной войны Игорь Колесников пообещал привлечь Алексея Навального к ответственности за обвинения в том, что он якобы... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:14
2021-02-05T18:14
2021-02-05T22:14
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Внук потерпевшего ветерана Великой Отечественной войны Игорь Колесников пообещал привлечь Алексея Навального к ответственности за обвинения в том, что он якобы наживается на деде, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда, где проходит заседание по делу о клевете.Ранее во время заседания Навальный обвинил внука потерпевшего в том, что тот "наживается" на ветеране."Я очень надеюсь, что у вас есть доказательства вашим словам о том, что мы брали деньги. Я обращусь к юристам, и мы привлечём Алексея, чтобы он доказал, что я хотя бы копейку за это получил", - заявил Колесников во время допроса в качестве свидетеля.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.
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"Я вынужден защищать свою честь": ветеран войны выступил на суде по делу Навального
Ветеран войны Артеменко на суде заявил, что вынужден защищать свою честь после того, как Навальный назвал его предателем.
2021-02-05T18:14
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