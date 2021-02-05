https://ria.ru/20210205/obeschanie-1596227049.html

Внук ветерана прокомментировал обвинения Навального в наживе

Внук ветерана прокомментировал обвинения Навального в наживе

Внук потерпевшего ветерана Великой Отечественной войны Игорь Колесников пообещал привлечь Алексея Навального к ответственности за обвинения в том, что он якобы... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T18:14

2021-02-05T18:14

2021-02-05T22:14

россия

алексей навальный

владимир путин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596138530_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_afe0b6ed775e27240cb61c4a9d6bdbcd.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Внук потерпевшего ветерана Великой Отечественной войны Игорь Колесников пообещал привлечь Алексея Навального к ответственности за обвинения в том, что он якобы наживается на деде, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда, где проходит заседание по делу о клевете.Ранее во время заседания Навальный обвинил внука потерпевшего в том, что тот "наживается" на ветеране."Я очень надеюсь, что у вас есть доказательства вашим словам о том, что мы брали деньги. Я обращусь к юристам, и мы привлечём Алексея, чтобы он доказал, что я хотя бы копейку за это получил", - заявил Колесников во время допроса в качестве свидетеля.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.

https://ria.ru/20210205/sanktsii-1596173466.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Я вынужден защищать свою честь": ветеран войны выступил на суде по делу Навального Ветеран войны Артеменко на суде заявил, что вынужден защищать свою честь после того, как Навальный назвал его предателем. 2021-02-05T18:14 true PT1M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, владимир путин, москва