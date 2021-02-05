https://ria.ru/20210205/novosibirsk-1596136356.html

В Новосибирске снежная глыба упала на машину с людьми

В Новосибирске снежная глыба упала на машину с людьми

Снежная глыба упала с козырька девятого этажа жилого дома в Новосибирске на припаркованную машину, в которой находились два человека, они не получили серьезных... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:29

2021-02-05T11:29

2021-02-05T11:29

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Снежная глыба упала с козырька девятого этажа жилого дома в Новосибирске на припаркованную машину, в которой находились два человека, они не получили серьезных травм, сообщил РИА Новости председатель правления ТСЖ "Телевизионный квартал" Владимир Вахрушев.Вечером в четверг в паблике новосибирской службы эвакуации "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео инцидента. На ролике видно, что на капот машины сначала падает одна глыба, а затем вторая гораздо больших размеров. После этого из автомобиля выбегает мужчина. При этом за несколько секунд до произошедшего рядом с машиной прошла женщина с ребенком."Вчера снег упал с балкона девятого этажа. В машине сидели парень с девушкой. "Скорая" приехала, написали "ушибы мягких тканей". Вечером приехала полиция, они с ними уже нормально общались", - рассказал Вахрушев.По его словам, крыша дома была очищена от снега, а снежная глыба упала именно с балкона квартиры на девятом этаже, хозяев которой сейчас ищут полицейские.

https://ria.ru/20210129/sneg-1595129702.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, происшествия