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В Новосибирске снежная глыба упала на машину с людьми
В Новосибирске снежная глыба упала на машину с людьми
Снежная глыба упала с козырька девятого этажа жилого дома в Новосибирске на припаркованную машину, в которой находились два человека, они не получили серьезных... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:29
2021-02-05T11:29
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Снежная глыба упала с козырька девятого этажа жилого дома в Новосибирске на припаркованную машину, в которой находились два человека, они не получили серьезных травм, сообщил РИА Новости председатель правления ТСЖ "Телевизионный квартал" Владимир Вахрушев.Вечером в четверг в паблике новосибирской службы эвакуации "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео инцидента. На ролике видно, что на капот машины сначала падает одна глыба, а затем вторая гораздо больших размеров. После этого из автомобиля выбегает мужчина. При этом за несколько секунд до произошедшего рядом с машиной прошла женщина с ребенком."Вчера снег упал с балкона девятого этажа. В машине сидели парень с девушкой. "Скорая" приехала, написали "ушибы мягких тканей". Вечером приехала полиция, они с ними уже нормально общались", - рассказал Вахрушев.По его словам, крыша дома была очищена от снега, а снежная глыба упала именно с балкона квартиры на девятом этаже, хозяев которой сейчас ищут полицейские.
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новосибирск, происшествия

В Новосибирске снежная глыба упала на машину с людьми

11:29 05.02.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Снежная глыба упала с козырька девятого этажа жилого дома в Новосибирске на припаркованную машину, в которой находились два человека, они не получили серьезных травм, сообщил РИА Новости председатель правления ТСЖ "Телевизионный квартал" Владимир Вахрушев.
Вечером в четверг в паблике новосибирской службы эвакуации "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео инцидента. На ролике видно, что на капот машины сначала падает одна глыба, а затем вторая гораздо больших размеров. После этого из автомобиля выбегает мужчина. При этом за несколько секунд до произошедшего рядом с машиной прошла женщина с ребенком.
"Вчера снег упал с балкона девятого этажа. В машине сидели парень с девушкой. "Скорая" приехала, написали "ушибы мягких тканей". Вечером приехала полиция, они с ними уже нормально общались", - рассказал Вахрушев.
По его словам, крыша дома была очищена от снега, а снежная глыба упала именно с балкона квартиры на девятом этаже, хозяев которой сейчас ищут полицейские.
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