В "Русале" прокомментировали решение суда по "Норникелю"
16:39 05.02.2021 (обновлено: 16:40 05.02.2021)
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Решение суда о взыскании с "Норильского никеля" 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске не отражает всех предпринятых менеджментом ГМК усилий по минимизации последствий аварии, заявил замгендиректора "Русала", одного из основных акционеров "Норникеля", Максим Полетаев, также входящий в совет директоров ГМК.
Арбитражный суд Красноярского края в пятницу принял решение взыскать с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора в 148 миллиардов рублей. В "Норникеле" заявили, что внимательно изучат решение суда после получения полного текста постановления, отметив при этом, что на его обжалование по закону есть месяц.
"Мы с уважением относимся к решению суда, но считаем, что наказание не отражает всех предпринятых менеджментом ГМК усилий по минимизации последствий аварии. Окончательную позицию сможем сформулировать после изучения мотивировочной части решения суда и обсуждения этого вопроса на совете директоров", - передала РИА Новости слова Полетаева пресс-служба компании.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд.