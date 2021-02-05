https://ria.ru/20210205/nornikel-1596195605.html
В Общественной палате прокомментировали решение суда по "Норникелю"
В Общественной палате прокомментировали решение суда по "Норникелю"
Комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ продолжит следить за экологической ситуацией в Норильске, сообщила её глава Елена... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T16:00
2021-02-05T16:00
2021-02-05T16:00
россия
норильский никель
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
норильск
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ продолжит следить за экологической ситуацией в Норильске, сообщила её глава Елена Шаройкина, приветствуя решение суда по "Норникелю".В пятницу арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора."Приветствую и считаю справедливым решение Арбитражного суда Красноярского края о взыскании 146 миллиардов рублей с ГМК "Норникель" за ущерб экологии, нанесённый техногенной аварией, произошедшей по вине компании. Размер штрафа рекорден, но сопоставим с масштабами бедствия и практически равен той сумме, в которую ущерб оценил Росприроднадзор", - рассказала Шаройкина, слова которой цитирует пресс-служба ОП РФ.Теперь, когда вопросов о финансировании мероприятий по ликвидации ущерба не возникает, важно, по словам общественницы, чтобы все работы были проведены должным образом и экосистема региона была восстановлена."Безусловно, комиссия по экологии и охране окружающей среды ОП РФ продолжит следить за ситуацией в Норильске и осуществлять общественный контроль хода работ и оценку технологий и решений, применяемых для устранения причинённого экологического ущерба", - отметила Шаройкина.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд.
https://ria.ru/20210205/nornikel-1596185138.html
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россия, норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, происшествия
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ
продолжит следить за экологической ситуацией в Норильске
, сообщила её глава Елена Шаройкина, приветствуя решение суда по "Норникелю".
В пятницу арбитражный суд Красноярского края
взыскал с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора
.
"Приветствую и считаю справедливым решение Арбитражного суда Красноярского края о взыскании 146 миллиардов рублей с ГМК "Норникель" за ущерб экологии, нанесённый техногенной аварией, произошедшей по вине компании. Размер штрафа рекорден, но сопоставим с масштабами бедствия и практически равен той сумме, в которую ущерб оценил Росприроднадзор", - рассказала Шаройкина, слова которой цитирует пресс-служба ОП РФ.
Теперь, когда вопросов о финансировании мероприятий по ликвидации ущерба не возникает, важно, по словам общественницы, чтобы все работы были проведены должным образом и экосистема региона была восстановлена.
"Безусловно, комиссия по экологии и охране окружающей среды ОП РФ продолжит следить за ситуацией в Норильске и осуществлять общественный контроль хода работ и оценку технологий и решений, применяемых для устранения причинённого экологического ущерба", - отметила Шаройкина.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд.