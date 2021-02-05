https://ria.ru/20210205/nornikel-1596195605.html

В Общественной палате прокомментировали решение суда по "Норникелю"

В Общественной палате прокомментировали решение суда по "Норникелю"

Комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ продолжит следить за экологической ситуацией в Норильске, сообщила её глава Елена... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T16:00

2021-02-05T16:00

2021-02-05T16:00

россия

норильский никель

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

красноярский край

норильск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997239_0:137:1282:858_1920x0_80_0_0_df16e4b68f6c543c2db68b8b9f71711a.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ продолжит следить за экологической ситуацией в Норильске, сообщила её глава Елена Шаройкина, приветствуя решение суда по "Норникелю".В пятницу арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора."Приветствую и считаю справедливым решение Арбитражного суда Красноярского края о взыскании 146 миллиардов рублей с ГМК "Норникель" за ущерб экологии, нанесённый техногенной аварией, произошедшей по вине компании. Размер штрафа рекорден, но сопоставим с масштабами бедствия и практически равен той сумме, в которую ущерб оценил Росприроднадзор", - рассказала Шаройкина, слова которой цитирует пресс-служба ОП РФ.Теперь, когда вопросов о финансировании мероприятий по ликвидации ущерба не возникает, важно, по словам общественницы, чтобы все работы были проведены должным образом и экосистема региона была восстановлена."Безусловно, комиссия по экологии и охране окружающей среды ОП РФ продолжит следить за ситуацией в Норильске и осуществлять общественный контроль хода работ и оценку технологий и решений, применяемых для устранения причинённого экологического ущерба", - отметила Шаройкина.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд.

https://ria.ru/20210205/nornikel-1596185138.html

https://ria.ru/20210205/ekologiya-1596121122.html

россия

красноярский край

норильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, происшествия