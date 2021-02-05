https://ria.ru/20210205/norilsk-1596184330.html

Правительство направит взысканные у "Норникеля" средства в Норильск

Правительство направит взысканные у "Норникеля" средства в Норильск

Сумма ущерба окружающей среде, которую взыскал с "Норникеля" арбитражный сад Красноярска, пойдет на экологические проекты Норильска, говорится в сообщении... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T14:59

2021-02-05T14:59

2021-02-05T14:59

россия

виктория абрамченко

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

красноярский край

норильск

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сумма ущерба окружающей среде, которую взыскал с "Норникеля" арбитражный сад Красноярска, пойдет на экологические проекты Норильска, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.Арбитражный суд Красноярского края в пятницу принял решение взыскать с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора в 148 миллиардов."Еще очень важно, получив эти средства, направить их целевым образом на экологические проекты, в первую очередь, в Красноярском крае, на территории города Норильск. Я как вице-премьер буду за этим внимательно следить", - сказала Абрамченко, слова которой приводит пресс-служба.Она отметила, что будут внесены изменения в законодательство, которые будут стимулировать собственников предприятий модернизировать их для того, чтобы они становились экологически эффективными.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд.

https://ria.ru/20210205/ekologiya-1596121122.html

https://ria.ru/20210205/rosprirodnadzor-1596169392.html

россия

красноярский край

норильск

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россия, виктория абрамченко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск