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Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы
Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы
В Египте невеста умерла от сердечного приступа за несколько часов до своей свадьбы, об этом сообщило местное издание Youm7. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T05:34
2021-02-05T05:34
египет
в мире
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В Египте невеста умерла от сердечного приступа за несколько часов до своей свадьбы, об этом сообщило местное издание Youm7.Инцидент произошел в провинции Бени-Суэйф в центральной части страны.По данным издания, родственники обнаружили 28-летнюю девушку в бессознательном состоянии в ее собственной комнате. Сообщается, что она долго не выходила из комнаты и не отвечала на стук в дверь. В результате родным невесты пришлось выбить дверь.Прибывший врач констатировал смерть девушки, по его заключению причиной трагедии стал сердечный приступ.
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египет, в мире

Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы

05:34 05.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста в загсе
Невеста в загсе - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В Египте невеста умерла от сердечного приступа за несколько часов до своей свадьбы, об этом сообщило местное издание Youm7.
Инцидент произошел в провинции Бени-Суэйф в центральной части страны.
По данным издания, родственники обнаружили 28-летнюю девушку в бессознательном состоянии в ее собственной комнате. Сообщается, что она долго не выходила из комнаты и не отвечала на стук в дверь. В результате родным невесты пришлось выбить дверь.
Прибывший врач констатировал смерть девушки, по его заключению причиной трагедии стал сердечный приступ.
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