https://ria.ru/20210205/nevesta-1596106373.html
Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы
Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы
В Египте невеста умерла от сердечного приступа за несколько часов до своей свадьбы, об этом сообщило местное издание Youm7. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T05:34
2021-02-05T05:34
2021-02-05T05:34
египет
в мире
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В Египте невеста умерла от сердечного приступа за несколько часов до своей свадьбы, об этом сообщило местное издание Youm7.Инцидент произошел в провинции Бени-Суэйф в центральной части страны.По данным издания, родственники обнаружили 28-летнюю девушку в бессознательном состоянии в ее собственной комнате. Сообщается, что она долго не выходила из комнаты и не отвечала на стук в дверь. В результате родным невесты пришлось выбить дверь.Прибывший врач констатировал смерть девушки, по его заключению причиной трагедии стал сердечный приступ.
https://ria.ru/20210205/vdova-1596105508.html
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египет, в мире
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости.
В Египте
невеста умерла от сердечного приступа за несколько часов до своей свадьбы, об этом сообщило местное издание Youm7
.
Инцидент произошел в провинции Бени-Суэйф в центральной части страны.
По данным издания, родственники обнаружили 28-летнюю девушку в бессознательном состоянии в ее собственной комнате. Сообщается, что она долго не выходила из комнаты и не отвечала на стук в дверь. В результате родным невесты пришлось выбить дверь.
Прибывший врач констатировал смерть девушки, по его заключению причиной трагедии стал сердечный приступ.