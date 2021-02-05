https://ria.ru/20210205/nevesta-1596106373.html

Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы

Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы

В Египте невеста умерла от сердечного приступа за несколько часов до своей свадьбы, об этом сообщило местное издание Youm7. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T05:34

2021-02-05T05:34

2021-02-05T05:34

египет

в мире

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В Египте невеста умерла от сердечного приступа за несколько часов до своей свадьбы, об этом сообщило местное издание Youm7.Инцидент произошел в провинции Бени-Суэйф в центральной части страны.По данным издания, родственники обнаружили 28-летнюю девушку в бессознательном состоянии в ее собственной комнате. Сообщается, что она долго не выходила из комнаты и не отвечала на стук в дверь. В результате родным невесты пришлось выбить дверь.Прибывший врач констатировал смерть девушки, по его заключению причиной трагедии стал сердечный приступ.

https://ria.ru/20210205/vdova-1596105508.html

египет

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, в мире