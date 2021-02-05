https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596230315.html
Внук ветерана обвинил Навального в распространении своих данных в сети
Внук ветерана обвинил Навального в распространении своих данных в сети
Внук ветерана Игната Артеменко Игорь Колесников обвинил Алексея Навального в распространении своих личных данных в интернете, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:23
2021-02-05T18:23
2021-02-05T22:13
россия
алексей навальный
общество
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Внук ветерана Игната Артеменко Игорь Колесников обвинил Алексея Навального в распространении своих личных данных в интернете, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда.В пятницу проходит заседание суда по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Были допрошены несколько свидетелей со стороны обвинения."Ваши товарищи выложили в сеть мои номера и адреса, мне поступали угрозы", - заявил Артеменко.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596188134.html
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"Я вынужден защищать свою честь": ветеран войны выступил на суде по делу Навального
Ветеран войны Артеменко на суде заявил, что вынужден защищать свою честь после того, как Навальный назвал его предателем.
2021-02-05T18:23
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россия, алексей навальный, общество, происшествия