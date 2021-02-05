https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596225477.html

Прокурор призвал отложить заседание по делу Навального

Прокурор призвал отложить заседание по делу Навального

Прокурор в Бабушкинском суде Москвы выступила с просьбой отложить заседание по делу Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T18:09

2021-02-05T18:09

2021-02-05T18:25

алексей навальный

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Прокурор в Бабушкинском суде Москвы выступила с просьбой отложить заседание по делу Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. "Прошу отложить судебное заседание из-за окончания рабочего дня", - сказала прокурор.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596225172.html

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алексей навальный