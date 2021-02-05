https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596158219.html
Навальный считает, что дело о клевете на ветерана изобретено пиарщиками
Навальный считает, что дело о клевете на ветерана изобретено пиарщиками
Алексей Навальный на зачитанное прокурором обвинение заявил, что, по его мнению, уголовное дело о клевете на ветерана было изобретено пиарщиками, передает... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:58
2021-02-05T12:58
2021-02-05T12:58
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алексей навальный
владимир путин
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происшествия
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Алексей Навальный на зачитанное прокурором обвинение заявил, что, по его мнению, уголовное дело о клевете на ветерана было изобретено пиарщиками, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.Прокурор заявила в суде, что Навальный обвиняется в публичном распространении сведения, "не имеющего места в действительности, порочащего честь и достоинство потерпевшего, подрывающего репутацию последнего"."Я очень хорошо понимаю то, каким образом вообще возникло это дело. Это дело изобрели пиарщики. Понадобилось, чтобы я противостоял не следователям и прокурорам, а чему-то светлому. Например, ветерану Великой Отечественной войны", - сказал Навальный.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596152452.html
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Кадры с Навальным на суде по делу о клевете на ветерана
Бабушкинский районный суд Москвы.
Кадры оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняемого в клевете (статья 128.1 УК).
Потерпевшим проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
2021-02-05T12:58
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