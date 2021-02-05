https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596152452.html
Защита Навального заявила о политическом мотиве в деле о клевете
Защита Навального заявила о политическом мотиве в деле о клевете
Защита Алексея Навального утверждает, что его преследование по делу о клевете на ветерана политически мотивировано. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:33
2021-02-05T12:33
2021-02-05T13:30
вадим кобзев
россия
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального утверждает, что его преследование по делу о клевете на ветерана политически мотивировано.Адвокат Вадим Кобзев заявил, что "уголовное преследование Навального связано исключительно с его активной политической деятельностью".
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Кадры с Навальным на суде по делу о клевете на ветерана
Бабушкинский районный суд Москвы.
Кадры оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняемого в клевете (статья 128.1 УК).
Потерпевшим проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
2021-02-05T12:33
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вадим кобзев, видео, россия, алексей навальный, происшествия