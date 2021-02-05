https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596152452.html

Защита Навального заявила о политическом мотиве в деле о клевете

Защита Навального заявила о политическом мотиве в деле о клевете

Защита Алексея Навального утверждает, что его преследование по делу о клевете на ветерана политически мотивировано. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:33

2021-02-05T12:33

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вадим кобзев

россия

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального утверждает, что его преследование по делу о клевете на ветерана политически мотивировано.Адвокат Вадим Кобзев заявил, что "уголовное преследование Навального связано исключительно с его активной политической деятельностью".

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с Навальным на суде по делу о клевете на ветерана Бабушкинский районный суд Москвы. Кадры оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняемого в клевете (статья 128.1 УК). Потерпевшим проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. 2021-02-05T12:33 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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