https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596138132.html

Заседание по делу Навального о клевете возобновилось после перерыва

Заседание по делу Навального о клевете возобновилось после перерыва

Заседание Бабушкинского суда по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко возобновилось после перерыва,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:36

2021-02-05T11:36

2021-02-05T17:35

алексей навальный

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Заседание Бабушкинского суда по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко возобновилось после перерыва, передает корреспондент РИА Новости.Навальный изучал документы и общался с адвокатами. После возобновления слушания он заявил, что не признает вину, а также добавил, что никогда не знал потерпевшего.Артеменко участвует в слушании по видеосвязи. В зале также присутствуют иностранные дипломаты.Дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Ему вменяется клевета.В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью блогера – на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596127422.html

https://ria.ru/20210204/sanktsii-1596042259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, общество