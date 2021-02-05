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https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596138132.html
Заседание по делу Навального о клевете возобновилось после перерыва
Заседание по делу Навального о клевете возобновилось после перерыва
Заседание Бабушкинского суда по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко возобновилось после перерыва,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:36
2021-02-05T17:35
алексей навальный
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Заседание Бабушкинского суда по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко возобновилось после перерыва, передает корреспондент РИА Новости.Навальный изучал документы и общался с адвокатами. После возобновления слушания он заявил, что не признает вину, а также добавил, что никогда не знал потерпевшего.Артеменко участвует в слушании по видеосвязи. В зале также присутствуют иностранные дипломаты.Дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Ему вменяется клевета.В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью блогера – на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596127422.html
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алексей навальный, общество

Заседание по делу Навального о клевете возобновилось после перерыва

11:36 05.02.2021 (обновлено: 17:35 05.02.2021)
 
Алексей Навальный перед заседанием Бабушкинского суда
Алексей Навальный перед заседанием Бабушкинского суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Заседание Бабушкинского суда по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко возобновилось после перерыва, передает корреспондент РИА Новости.
Навальный изучал документы и общался с адвокатами. После возобновления слушания он заявил, что не признает вину, а также добавил, что никогда не знал потерпевшего.
Представитель посольства Великобритании у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 10:40
МИД оценил присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального
Артеменко участвует в слушании по видеосвязи. В зале также присутствуют иностранные дипломаты.
Дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Ему вменяется клевета.
В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью блогера – на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.
По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 16:28
В России оценили американский проект о санкциях по делу Навального
 
Алексей НавальныйОбщество
 
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