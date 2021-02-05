https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596132753.html

Два иностранных дипломата пришли на заседание по делу Навального

Два иностранных дипломата пришли на заседание по делу Навального

Двое иностранных дипломатов – представители посольства Франции и Великобритании - присутствуют на заседании суда по делу в отношении Алексея Навального о... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:07

2021-02-05T11:07

2021-02-05T20:25

россия

алексей навальный

владимир путин

великобритания

москва

франция

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Двое иностранных дипломатов – представители посольства Франции и Великобритании - присутствуют на заседании суда по делу в отношении Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.В пресс-службе суда подтвердили данную информацию.Ранее суд объявил перерыв в заседании для ознакомления обвиняемого с материалами дела.Ранее на текущей неделе на заседание по другому делу в отношении Навального в Мосгорсуд пришли представители 14 государств. Между тем накануне суд в Москве рассматривал административное дело французского гражданина, однако представители французского посольства не присутствовали на данном заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Таким образом, за подобное нарушение теперь может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596122849.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596126157.html

россия

великобритания

москва

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Западные дипломаты на суде по делу Навального Двое иностранных дипломатов – представители посольства Франции и Великобритании – пришли на заседании суда по делу в отношении Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. После суда дипломаты разъехались, не дав комментариев. 2021-02-05T11:07 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, владимир путин, великобритания, москва, франция, происшествия