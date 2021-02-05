https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596127422.html

МИД оценил присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального

МИД оценил присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального

В МИД РФ отреагировали на присутствие иностранных дипломатов в пятницу в Бабушкинском суде Москвы на процессе против Алексея Навального по делу о клевете на... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:40

2021-02-05T10:40

2021-02-05T11:04

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франция

германия

россия

алексей навальный

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МОСКВА, 5 фев-РИА новости. В МИД РФ отреагировали на присутствие иностранных дипломатов в пятницу в Бабушкинском суде Москвы на процессе против Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны."Приветствуем стремление британского, французского и других посольств поддержать на заседании суда ветерана Второй мировой войны", - заявили в МИД РФ, отвечая на вопрос РИА Новости.Ранее на текущей неделе на заседание по другому делу в отношении Навального в Мосгорсуд пришли представители 14 государств. Между тем накануне суд в Москве рассматривал административное дело французского гражданина, однако представители французского посольства не присутствовали на данном заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Таким образом, за подобное нарушение теперь может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/sud-1596121992.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596125914.html

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великобритания, франция, германия, россия, алексей навальный, общество