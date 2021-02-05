https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596126157.html

Навальный попросил удалить СМИ, сотрудников ФССП и конвоя из зала суда

Навальный попросил удалить СМИ, сотрудников ФССП и конвоя из зала суда

Алексей Навальный попросил судью удалить все СМИ, сотрудников ФССП и конвоя из зала суда по делу о клевете, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:33

2021-02-05T10:33

2021-02-05T11:36

россия

владимир путин

германия

алексей навальный

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Алексей Навальный попросил судью удалить все СМИ, сотрудников ФССП и конвоя из зала суда по делу о клевете, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Я настаиваю на конфиденциальном общении с адвокатами и требую, чтобы все сотрудники и пресса покинули зал", - сказал обвиняемый.Ранее о том же попросила его защита.Судья объявила перерыв, все представители СМИ покинули зал, однако вопрос о присутствии правоохранителей при ознакомлении с материалами остался неразрешённым. Сотрудники конвоя и судебные приставы остались в зале.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа 2020 года суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Таким образом, за подобное нарушение теперь может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596132753.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596121338.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обстановка у здания Бабушкинского суда, где слушается дело Навального о клевете Обстановка у здания Бабушкинского суда, где слушается дело Навального о клевете 2021-02-05T10:33 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, германия, алексей навальный, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия