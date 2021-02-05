https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596126157.html
Навальный попросил удалить СМИ, сотрудников ФССП и конвоя из зала суда
Навальный попросил удалить СМИ, сотрудников ФССП и конвоя из зала суда
Алексей Навальный попросил судью удалить все СМИ, сотрудников ФССП и конвоя из зала суда по делу о клевете, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:33
2021-02-05T10:33
2021-02-05T11:36
россия
владимир путин
германия
алексей навальный
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Алексей Навальный попросил судью удалить все СМИ, сотрудников ФССП и конвоя из зала суда по делу о клевете, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Я настаиваю на конфиденциальном общении с адвокатами и требую, чтобы все сотрудники и пресса покинули зал", - сказал обвиняемый.Ранее о том же попросила его защита.Судья объявила перерыв, все представители СМИ покинули зал, однако вопрос о присутствии правоохранителей при ознакомлении с материалами остался неразрешённым. Сотрудники конвоя и судебные приставы остались в зале.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа 2020 года суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Таким образом, за подобное нарушение теперь может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596132753.html
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Обстановка у здания Бабушкинского суда, где слушается дело Навального о клевете
Обстановка у здания Бабушкинского суда, где слушается дело Навального о клевете
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россия, владимир путин, германия, алексей навальный, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия