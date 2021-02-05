https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596125914.html

Французский дипломат приехал в суд, где рассматривают дело Навального

Французский дипломат приехал в суд, где рассматривают дело Навального

Машина посольства Франции приехала к Бабушкинскому суду Москвы, который уже приступил к рассмотрению дела Алексея Навального о клевете на ветерана Великой... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:33

2021-02-05T10:33

2021-02-05T11:36

россия

ив роше

алексей навальный

владимир путин

москва

германия

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Машина посольства Франции приехала к Бабушкинскому суду Москвы, который уже приступил к рассмотрению дела Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, но пробыла там недолго.Как передает корреспондент РИА Новости, к суду подкатил автомобиль с дипломатическими номерами французского посольства. Машина привлекла внимание прессы, ее стали активно снимать, и она вскоре уехала. Вышел ли из нее пассажир, неясно.Ранее на суд приехал на автомобиле с дипномерами представитель британского посольства.На этой неделе на проходившее в здании Мосгорсуда заседание, на котором Навальному заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, пришли представители 14 государств. Но когда суд в Москве рассматривал административное дело французского гражданина об участии в несанкционированной акции, представители французского посольства на заседании не появились и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596122849.html

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Обстановка у здания Бабушкинского суда, где слушается дело Навального о клевете Обстановка у здания Бабушкинского суда, где слушается дело Навального о клевете 2021-02-05T10:33 true PT0M24S

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россия, ив роше, алексей навальный, владимир путин, москва, германия, происшествия