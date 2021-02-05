Французский дипломат приехал в суд, где рассматривают дело Навального
10:33 05.02.2021 (обновлено: 11:36 05.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Машина посольства Франции приехала к Бабушкинскому суду Москвы, который уже приступил к рассмотрению дела Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, но пробыла там недолго.
Как передает корреспондент РИА Новости, к суду подкатил автомобиль с дипломатическими номерами французского посольства. Машина привлекла внимание прессы, ее стали активно снимать, и она вскоре уехала. Вышел ли из нее пассажир, неясно.
Ранее на суд приехал на автомобиле с дипномерами представитель британского посольства.
На этой неделе на проходившее в здании Мосгорсуда заседание, на котором Навальному заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, пришли представители 14 государств. Но когда суд в Москве рассматривал административное дело французского гражданина об участии в несанкционированной акции, представители французского посольства на заседании не появились и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей.
Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.