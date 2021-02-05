https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596122849.html

Адвокаты Навального опоздали на процесс по делу о клевете на ветерана

Адвокаты Навального опоздали на процесс по делу о клевете на ветерана

Адвокаты Алексея Навального опоздали на начало процесса по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:16

2021-02-05T10:16

2021-02-05T10:30

россия

ольга михайлова

владимир путин

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Адвокаты Алексея Навального опоздали на начало процесса по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.Адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова прибыли в суд, когда слушание уже началось, Навальный ждал защитников в "аквариуме" зала заседаний. Юристы не объяснили причину опоздания.Юлии Навальной до сих пор не видно в суде, передает корреспондент агентства.Сегодня будут допрошены несколько свидетелей со стороны обвинения.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596121906.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596114359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга михайлова, владимир путин, алексей навальный, происшествия