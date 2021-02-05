В процессе по делу Навального о клевете участвует потерпевший ветеран
10:08 05.02.2021 (обновлено: 10:26 05.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник Федеральной службы судебных приставов у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, потерпевший в рамках дела в отношении Алексея Навального о клевете, участвует в заседании суда по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.
Артеменко надел медицинскую маску, на это отреагировал Навальный. "Почему он в маске сидит в себя дома?"- обратился обвиняемый к судье. Сам он участвует в слушании лично, находясь в "аквариуме" суда без наручников.
Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.