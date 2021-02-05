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В Москве проходит заседание по делу Навального о клевете на ветерана
В Москве проходит заседание по делу Навального о клевете на ветерана
Алексей Навальный появился в зале Бабушкинского суда, который рассмотрит дело о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:06
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алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Алексей Навальный появился в зале Бабушкинского суда, который рассмотрит дело о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости.Потерпевший участвует в заседании по видеосвязи. На слушания также пришли дипломаты из Великобритании и Франции.Обвиняемый заявил, что не знаком с материалами дела. Суд объявил перерыв на час, чтобы Навальный мог их прочитать.Дело о клевете возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс из-за болезни Навального — на тот момент он был в Германии. В январе он вернулся в Россию.Эта статья (128.1 УК) ранее не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Такое нарушение может теперь наказываться штрафом до миллиона рублей либо лишением свободы на срок до двух лет. В то же время поправки не применяются к возбужденным до их принятия делам, поэтому Навальному грозит штраф или принудительные работы.После возвращения из Германии Навальному Симоновский суд Москвы изменил условный срок по делу компании "Ив Роше" на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), по данным которой, он неоднократно нарушал условия испытательного срока. До задержания его также объявляли в розыск.
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алексей навальный, происшествия

В Москве проходит заседание по делу Навального о клевете на ветерана

10:06 05.02.2021 (обновлено: 12:00 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Алексей Навальный появился в зале Бабушкинского суда, который рассмотрит дело о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости.
Потерпевший участвует в заседании по видеосвязи. На слушания также пришли дипломаты из Великобритании и Франции.
Обвиняемый заявил, что не знаком с материалами дела. Суд объявил перерыв на час, чтобы Навальный мог их прочитать.
Дело о клевете возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс из-за болезни Навального — на тот момент он был в Германии. В январе он вернулся в Россию.
Эта статья (128.1 УК) ранее не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Такое нарушение может теперь наказываться штрафом до миллиона рублей либо лишением свободы на срок до двух лет. В то же время поправки не применяются к возбужденным до их принятия делам, поэтому Навальному грозит штраф или принудительные работы.
После возвращения из Германии Навальному Симоновский суд Москвы изменил условный срок по делу компании "Ив Роше" на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), по данным которой, он неоднократно нарушал условия испытательного срока. До задержания его также объявляли в розыск.
Представитель посольства Великобритании у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 09:40
Британский дипломат прибыл в суд на рассмотрение дела Навального
 
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