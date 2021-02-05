https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596109662.html

Навального доставили на заседание по делу о клевете на ветерана

Навального доставили на заседание по делу о клевете на ветерана

Три автозака, выехавших в пятницу утром из СИЗО "Матросская тишина", в котором содержится Алексей Навальный, прибыли в Бабушкинский районный суд, где сегодня... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T07:55

2021-02-05T07:55

2021-02-05T10:26

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ив роше

матросская тишина

алексей навальный

владимир путин

германия

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Три автозака, выехавших в пятницу утром из СИЗО "Матросская тишина", в котором содержится Алексей Навальный, прибыли в Бабушкинский районный суд, где сегодня блогер должен предстать по делу о клевете, передают корреспонденты РИА Новости.Первый автозак с номером т1197 выехал из ворот СИЗО "Матросская тишина" в 6.45, более чем за три часа до начала заседания в мировом суде московского района Южное Медведково. В 7 часов 10 минут он въехал на территорию суда в сопровождении полицейских машин. Позднее к суду прибыли автозаки с номерами а1478 и а1476, также выехавшие утром из Матросской тишины. К суду с утра стягивается полиция и Росгвардия, дежурит ДПС. Во вторник, когда в Мосгорсуде прошло выездное заседание по делу "Ив Роше", Навального увозили из суда на автозаке с госномером т1197.Сотрудник полиции из оцепления подтвердил журналистам, что Алексея Навального уже увезли из СИЗО "Матросская тишина" в суд."Его увезли уже. Навального", - сказал сотрудник полиции.Дело о клевете возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Таким образом, за подобное нарушение теперь может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.

https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595834226.html

https://ria.ru/20210204/navalnyy-1596051500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ив роше, матросская тишина, алексей навальный, владимир путин, германия, происшествия