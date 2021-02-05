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Навального доставили на заседание по делу о клевете на ветерана
Навального доставили на заседание по делу о клевете на ветерана
Три автозака, выехавших в пятницу утром из СИЗО "Матросская тишина", в котором содержится Алексей Навальный, прибыли в Бабушкинский районный суд, где сегодня... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T07:55
2021-02-05T10:26
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ив роше
матросская тишина
алексей навальный
владимир путин
германия
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Три автозака, выехавших в пятницу утром из СИЗО "Матросская тишина", в котором содержится Алексей Навальный, прибыли в Бабушкинский районный суд, где сегодня блогер должен предстать по делу о клевете, передают корреспонденты РИА Новости.Первый автозак с номером т1197 выехал из ворот СИЗО "Матросская тишина" в 6.45, более чем за три часа до начала заседания в мировом суде московского района Южное Медведково. В 7 часов 10 минут он въехал на территорию суда в сопровождении полицейских машин. Позднее к суду прибыли автозаки с номерами а1478 и а1476, также выехавшие утром из Матросской тишины. К суду с утра стягивается полиция и Росгвардия, дежурит ДПС. Во вторник, когда в Мосгорсуде прошло выездное заседание по делу "Ив Роше", Навального увозили из суда на автозаке с госномером т1197.Сотрудник полиции из оцепления подтвердил журналистам, что Алексея Навального уже увезли из СИЗО "Матросская тишина" в суд."Его увезли уже. Навального", - сказал сотрудник полиции.Дело о клевете возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Таким образом, за подобное нарушение теперь может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.
https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595834226.html
https://ria.ru/20210204/navalnyy-1596051500.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ив роше, матросская тишина, алексей навальный, владимир путин, германия, происшествия

Навального доставили на заседание по делу о клевете на ветерана

07:55 05.02.2021 (обновлено: 10:26 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и представители прессы у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального
Сотрудники полиции и представители прессы у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Три автозака, выехавших в пятницу утром из СИЗО "Матросская тишина", в котором содержится Алексей Навальный, прибыли в Бабушкинский районный суд, где сегодня блогер должен предстать по делу о клевете, передают корреспонденты РИА Новости.
Первый автозак с номером т1197 выехал из ворот СИЗО "Матросская тишина" в 6.45, более чем за три часа до начала заседания в мировом суде московского района Южное Медведково. В 7 часов 10 минут он въехал на территорию суда в сопровождении полицейских машин. Позднее к суду прибыли автозаки с номерами а1478 и а1476, также выехавшие утром из Матросской тишины. К суду с утра стягивается полиция и Росгвардия, дежурит ДПС. Во вторник, когда в Мосгорсуде прошло выездное заседание по делу "Ив Роше", Навального увозили из суда на автозаке с госномером т1197.
Сотрудник полиции из оцепления подтвердил журналистам, что Алексея Навального уже увезли из СИЗО "Матросская тишина" в суд.
"Его увезли уже. Навального", - сказал сотрудник полиции.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 13:13
Песков не стал комментировать решение суда по Навальному
Дело о клевете возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Таким образом, за подобное нарушение теперь может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 17:07
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ив РошеМатросская тишинаАлексей НавальныйВладимир ПутинГерманияПроисшествия
 
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