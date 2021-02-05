Навального доставили на заседание по делу о клевете на ветерана
07:55 05.02.2021 (обновлено: 10:26 05.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и представители прессы у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Три автозака, выехавших в пятницу утром из СИЗО "Матросская тишина", в котором содержится Алексей Навальный, прибыли в Бабушкинский районный суд, где сегодня блогер должен предстать по делу о клевете, передают корреспонденты РИА Новости.
Первый автозак с номером т1197 выехал из ворот СИЗО "Матросская тишина" в 6.45, более чем за три часа до начала заседания в мировом суде московского района Южное Медведково. В 7 часов 10 минут он въехал на территорию суда в сопровождении полицейских машин. Позднее к суду прибыли автозаки с номерами а1478 и а1476, также выехавшие утром из Матросской тишины. К суду с утра стягивается полиция и Росгвардия, дежурит ДПС. Во вторник, когда в Мосгорсуде прошло выездное заседание по делу "Ив Роше", Навального увозили из суда на автозаке с госномером т1197.
Сотрудник полиции из оцепления подтвердил журналистам, что Алексея Навального уже увезли из СИЗО "Матросская тишина" в суд.
"Его увезли уже. Навального", - сказал сотрудник полиции.
3 февраля, 13:13Песков не стал комментировать решение суда по Навальному
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Таким образом, за подобное нарушение теперь может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.
4 февраля, 17:07Навального лично привезут в суд по делу о клевете на ветерана