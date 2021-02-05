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Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за "Мотор Сичи"
Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за "Мотор Сичи"
Украинское издание "Деловая столица" рассказало, каким образом Китай "накажет" Украину и ее президента Владимира Зеленского из-за скандала с покупкой оборонного РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T03:42
2021-02-05T04:05
мотор сич
мид кнр
владимир зеленский
китай
сша
украина
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Украинское издание "Деловая столица" рассказало, каким образом Китай "накажет" Украину и ее президента Владимира Зеленского из-за скандала с покупкой оборонного предприятия "Мотор Сич".Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении на три года санкций против акционеров компании "Мотор Сич". В частности, санкции коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя решение Зеленского, заявил, что Пекин надеется на обеспечение Украиной законных интересов и прав китайских компаний. Китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., которая является акционером "Мотор Сичи", считает необоснованными введенные Киевом против нее санкции. Китайские инвесторы наняли три международные юридические компании с целью взыскания с Украины убытков в размере 3,5 миллиарда долларов.Конфликт может "аукнуться" серьезным охлаждением отношений с властями КНР и будет иметь негативные экономические последствия, пишет "Деловая столица". Как заявил изданию эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса, следствием скандала станет увеличение недоверия между сторонами. "Сложнее будет коммуницировать с Китаем, и еще сложнее — привлекать оттуда инвесторов", — отметил он.Кроме того, по его словам, Украину ждет снижение сотрудничества с Китаем в рамках инициативы "Новый шелковый путь". Куса указал, что из-за конфликта Украину ожидает активизация Китая в международных судах. В свою очередь экономист Алексей Кущ заявил, что о проекте "Один пояс, один путь", на котором Киев мог зарабатывать 10-15% своего ВВП, теперь "можно забыть". По его словам, из-за скандала Украина навсегда выпала "с радаров" китайских инвесторов, и в ближайшие годы может потерять ее рынок сбыта товаров. Так, КНР, как один из крупнейших покупателей украинской аграрной продукции, может переориентироваться на российский рынок. "Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах. В августе прошлого года бывший на тот момент госсекретарем США Майк Помпео выражал обеспокоенность президенту Украины в связи с планами Китая по покупке завода.
https://ria.ru/20210203/ukraina-1595681983.html
https://ria.ru/20200816/1575834031.html
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мотор сич, мид кнр, владимир зеленский, китай, сша, украина, в мире

Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за "Мотор Сичи"

03:42 05.02.2021 (обновлено: 04:05 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛегкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1 на международной специализированной выставке "Оружие и безопасность - 2019" в Киеве.
Легкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1 на международной специализированной выставке Оружие и безопасность - 2019 в Киеве. - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Украинское издание "Деловая столица" рассказало, каким образом Китай "накажет" Украину и ее президента Владимира Зеленского из-за скандала с покупкой оборонного предприятия "Мотор Сич".
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении на три года санкций против акционеров компании "Мотор Сич". В частности, санкции коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя решение Зеленского, заявил, что Пекин надеется на обеспечение Украиной законных интересов и прав китайских компаний. Китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., которая является акционером "Мотор Сичи", считает необоснованными введенные Киевом против нее санкции. Китайские инвесторы наняли три международные юридические компании с целью взыскания с Украины убытков в размере 3,5 миллиарда долларов.
Разгрузка самолета со второй партией медицинского груза из Китая в киевском аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 08:00
Украина занялась "варварским грабежом" Китая
Конфликт может "аукнуться" серьезным охлаждением отношений с властями КНР и будет иметь негативные экономические последствия, пишет "Деловая столица". Как заявил изданию эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса, следствием скандала станет увеличение недоверия между сторонами. "Сложнее будет коммуницировать с Китаем, и еще сложнее — привлекать оттуда инвесторов", — отметил он.
Кроме того, по его словам, Украину ждет снижение сотрудничества с Китаем в рамках инициативы "Новый шелковый путь". Куса указал, что из-за конфликта Украину ожидает активизация Китая в международных судах.
В свою очередь экономист Алексей Кущ заявил, что о проекте "Один пояс, один путь", на котором Киев мог зарабатывать 10-15% своего ВВП, теперь "можно забыть". По его словам, из-за скандала Украина навсегда выпала "с радаров" китайских инвесторов, и в ближайшие годы может потерять ее рынок сбыта товаров. Так, КНР, как один из крупнейших покупателей украинской аграрной продукции, может переориентироваться на российский рынок.
"Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах. В августе прошлого года бывший на тот момент госсекретарем США Майк Помпео выражал обеспокоенность президенту Украины в связи с планами Китая по покупке завода.
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
16 августа 2020, 08:00
США не дают украинскому авиастроению сбежать в Китай
 
Мотор СичМИД КНРВладимир ЗеленскийКитайСШАУкраинаВ мире
 
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