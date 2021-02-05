https://ria.ru/20210205/nakazanie-1596104652.html

Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за "Мотор Сичи"

Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за "Мотор Сичи"

Украинское издание "Деловая столица" рассказало, каким образом Китай "накажет" Украину и ее президента Владимира Зеленского из-за скандала с покупкой оборонного РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T03:42

2021-02-05T03:42

2021-02-05T04:05

мотор сич

мид кнр

владимир зеленский

китай

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Украинское издание "Деловая столица" рассказало, каким образом Китай "накажет" Украину и ее президента Владимира Зеленского из-за скандала с покупкой оборонного предприятия "Мотор Сич".Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении на три года санкций против акционеров компании "Мотор Сич". В частности, санкции коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя решение Зеленского, заявил, что Пекин надеется на обеспечение Украиной законных интересов и прав китайских компаний. Китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., которая является акционером "Мотор Сичи", считает необоснованными введенные Киевом против нее санкции. Китайские инвесторы наняли три международные юридические компании с целью взыскания с Украины убытков в размере 3,5 миллиарда долларов.Конфликт может "аукнуться" серьезным охлаждением отношений с властями КНР и будет иметь негативные экономические последствия, пишет "Деловая столица". Как заявил изданию эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса, следствием скандала станет увеличение недоверия между сторонами. "Сложнее будет коммуницировать с Китаем, и еще сложнее — привлекать оттуда инвесторов", — отметил он.Кроме того, по его словам, Украину ждет снижение сотрудничества с Китаем в рамках инициативы "Новый шелковый путь". Куса указал, что из-за конфликта Украину ожидает активизация Китая в международных судах. В свою очередь экономист Алексей Кущ заявил, что о проекте "Один пояс, один путь", на котором Киев мог зарабатывать 10-15% своего ВВП, теперь "можно забыть". По его словам, из-за скандала Украина навсегда выпала "с радаров" китайских инвесторов, и в ближайшие годы может потерять ее рынок сбыта товаров. Так, КНР, как один из крупнейших покупателей украинской аграрной продукции, может переориентироваться на российский рынок. "Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах. В августе прошлого года бывший на тот момент госсекретарем США Майк Помпео выражал обеспокоенность президенту Украины в связи с планами Китая по покупке завода.

https://ria.ru/20210203/ukraina-1595681983.html

https://ria.ru/20200816/1575834031.html

китай

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мотор сич, мид кнр, владимир зеленский, китай, сша, украина, в мире