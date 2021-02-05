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В Ростовской области наградили ребенка, спасшего сестру из пожара

В Ростовской области наградили ребенка, спасшего сестру из пожара

Руководство ГУ МЧС России по Ростовской области наградило медалью "За содружество во имя спасения" девятилетнего Леонида Брыкалова, спасшего сестру во время... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:53

2021-02-05T10:53

2021-02-05T12:38

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев — РИА Новости. Руководство ГУ МЧС России по Ростовской области наградило медалью "За содружество во имя спасения" девятилетнего Леонида Брыкалова, спасшего сестру во время пожара у них дома в городе Волгодонске в октябре 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства."Юного героя из Волгодонска Леонида Брыкалова наградили медалью МЧС России "За содружество во имя спасения". Награждение прошло в администрации Волгодонска в рамках подведения итогов деятельности областной подсистемы РСЧС", — говорится в сообщении.Ранее, 21 октября, в квартире пятиэтажного дома по адресу улица Горького, 161 произошел пожар. В это время в квартире находились Леонид и его младшая сестра-первоклассница. Когда в доме загорелся пылесос, мальчик пытался его потушить, но из-за гипса не смог поднять таз с водой — за неделю до пожара он упал с качелей и сломал обе руки.Дети спрятались на кухне, однако огонь быстро распространялся и им было трудно дышать. Тогда мальчик намочил два полотенца для себя и сестры, и, закрыв ими лицо, дети благополучно вышли из квартиры. После чего постучались к соседям, которые и вызвали пожарных. К приезду огнеборцев дети уже находились в безопасности.

https://ria.ru/20201106/pozhar-1583318805.html

https://ria.ru/20200715/1574406801.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгодонск, ростовская область, общество