https://ria.ru/20210205/myanma-1596198418.html

Свергнутого президента Мьянмы перевезли в неизвестное место

Свергнутого президента Мьянмы перевезли в неизвестное место

Арестованного военными в ходе переворота президента Мьянмы У Вин Мьинта перевезли из президентского дворца в другое здание, местонахождение свергнутого главы... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T16:12

2021-02-05T16:12

2021-02-05T16:12

мьянма

в мире

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БАНГКОК, 5 фев - РИА Новости. Арестованного военными в ходе переворота президента Мьянмы У Вин Мьинта перевезли из президентского дворца в другое здание, местонахождение свергнутого главы государства неизвестно, сообщил руководитель комитета партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) по связям с общественностью У Чжи То."Президент с семьей переведен из президентской резиденции в другой дом", - написал он в своем аккаунте в Facebook.В другом посте он сообщил, что государственный советник (фактический премьер Мьянмы), нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи здорова и по-прежнему находится под домашним арестом в своей резиденции в столице страны городе Нейпьидо. "Госпожа Аун Сан Су Чжи здорова, она находится в резиденции госсоветника", - написал он.В среду У Чжи То сообщил, что президенту Мьянмы, который возглавляет НЛД, и госсоветнику Аун Сан Су Чжи предъявлены обвинения по двум статьям.По данным Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, после перехода власти к военным в Нейпьидо были арестованы 133 члена НЛД, включая большую группу депутатов парламента. Еще 14 человек были арестованы в Янгоне и других городах страны. СМИ Мьянмы сообщали в понедельник и вторник об аресте в общей сложности более 400 человек по всей стране.Большинство депутатов парламента и высокопоставленных чиновников Мьянмы не имеют собственного жилья в Нейпьидо - они занимают предоставленные государством резиденции. Депутаты парламента, не занимающие государственных должностей в министерствах и ведомствах столицы, размещаются в правительственных гостиницах на время парламентских сессий.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/myanma-1595693941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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