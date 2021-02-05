Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210205/moskva-1596146378.html
Более 9,5 тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве
Более 9,5 тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве
Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, в этом задействованы более 9,5 тысячи единиц техники и 65 тысяч рабочих, сообщил журналистам в... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:09
2021-02-05T12:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593326053_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff05cc890fbe444547076d04600106b4.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, в этом задействованы более 9,5 тысячи единиц техники и 65 тысяч рабочих, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что в городе круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. За сутки на них утилизировано 107 тысяч кубометров снега, а всего с начала зимы – более 6 миллионов кубометров."После получения предупреждения о непогоде коммунальные службы с помощью специализированной техники провели сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, было организовано дежурство тягачей", - уточнил заместитель мэра.Он подчеркнул, что с началом снегопада коммунальщики приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторили несколько раз по мере выпадения осадков.Заместитель мэра отметил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. В течение светового дня проводятся работы по очистке от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены.
https://realty.ria.ru/20210205/dorogi-1596129018.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593326053_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6afea2b2fb01702ef94030270a2c805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков, москва

Более 9,5 тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

12:09 05.02.2021 (обновлено: 12:35 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники муниципальных служб чистят снег на одной из улиц в Москве
Сотрудники муниципальных служб чистят снег на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, в этом задействованы более 9,5 тысячи единиц техники и 65 тысяч рабочих, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков.
"За прошедшие сутки в городе выпало 7 сантиметров снега. В настоящее время ведется уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации. В мероприятиях задействовано более 9,5 тысяч единиц техники и 65 тысяч дорожных рабочих и дворников", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что в городе круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. За сутки на них утилизировано 107 тысяч кубометров снега, а всего с начала зимы – более 6 миллионов кубометров.
"После получения предупреждения о непогоде коммунальные службы с помощью специализированной техники провели сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, было организовано дежурство тягачей", - уточнил заместитель мэра.
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 10:47Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве расширят и благоустроят дороги в кварталах реновации
Он подчеркнул, что с началом снегопада коммунальщики приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторили несколько раз по мере выпадения осадков.
Заместитель мэра отметил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. В течение светового дня проводятся работы по очистке от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
Лента новостейМолния