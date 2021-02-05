https://ria.ru/20210205/moskva-1596146378.html

Более 9,5 тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

Более 9,5 тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, в этом задействованы более 9,5 тысячи единиц техники и 65 тысяч рабочих, сообщил журналистам в... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:09

2021-02-05T12:09

2021-02-05T12:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, в этом задействованы более 9,5 тысячи единиц техники и 65 тысяч рабочих, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Петр Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что в городе круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. За сутки на них утилизировано 107 тысяч кубометров снега, а всего с начала зимы – более 6 миллионов кубометров."После получения предупреждения о непогоде коммунальные службы с помощью специализированной техники провели сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, было организовано дежурство тягачей", - уточнил заместитель мэра.Он подчеркнул, что с началом снегопада коммунальщики приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторили несколько раз по мере выпадения осадков.Заместитель мэра отметил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. В течение светового дня проводятся работы по очистке от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены.

https://realty.ria.ru/20210205/dorogi-1596129018.html

москва

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петр бирюков, москва