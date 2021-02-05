https://ria.ru/20210205/moskva-1596145310.html

На востоке Москвы появится новый производственный комплекс

На востоке Москвы появится новый производственный комплекс

Москва предоставила Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов ("ВИАМ") земельный участок для строительства нового... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:06

2021-02-05T12:06

2021-02-05T12:06

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москва предоставила Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов ("ВИАМ") земельный участок для строительства нового производственного комплекса, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что в 2019 году "ВИАМ" получил статус промышленного комплекса и доступ к ряду налоговых льгот: снижению налога на имущество, на землю, а также региональной части налога на прибыль.Новый производственный комплекс будет создаваться в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).Как отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, на данный момент в городе уже реализуются 38 МаИП с общим объемом планируемых инвестиций боле 80 миллиардов рублей. В результате реализации этих проектов Москва получит более 23 тысяч рабочих мест.ФГУП "ВИАМ" - ведущий материаловедческий центр РФ, находящийся в ведомственном подчинении Минпромторга. Выполняет полный инновационный цикл – от фундаментальных и прикладных исследований до создания высокотехнологичных наукоемких производств по выпуску материалов нового поколения и уникального технологического оборудования. "ВИАМ" предлагает свои разработки для решения задач в авиа- и машиностроении, космической отрасли, энергетике, строительстве, медицине и других сферах.

https://ria.ru/20210203/kontrakty-1595824482.html

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