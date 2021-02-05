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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210205/moskva-1596145310.html
На востоке Москвы появится новый производственный комплекс
На востоке Москвы появится новый производственный комплекс
Москва предоставила Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов ("ВИАМ") земельный участок для строительства нового... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:06
2021-02-05T12:06
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москва предоставила Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов ("ВИАМ") земельный участок для строительства нового производственного комплекса, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что в 2019 году "ВИАМ" получил статус промышленного комплекса и доступ к ряду налоговых льгот: снижению налога на имущество, на землю, а также региональной части налога на прибыль.Новый производственный комплекс будет создаваться в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).Как отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, на данный момент в городе уже реализуются 38 МаИП с общим объемом планируемых инвестиций боле 80 миллиардов рублей. В результате реализации этих проектов Москва получит более 23 тысяч рабочих мест.ФГУП "ВИАМ" - ведущий материаловедческий центр РФ, находящийся в ведомственном подчинении Минпромторга. Выполняет полный инновационный цикл – от фундаментальных и прикладных исследований до создания высокотехнологичных наукоемких производств по выпуску материалов нового поколения и уникального технологического оборудования. "ВИАМ" предлагает свои разработки для решения задач в авиа- и машиностроении, космической отрасли, энергетике, строительстве, медицине и других сферах.
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москва

На востоке Москвы появится новый производственный комплекс

12:06 05.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москва предоставила Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов ("ВИАМ") земельный участок для строительства нового производственного комплекса, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов промпредприятиям, использующим их для возведения новых производств, - одна из ключевых мер поддержки столичной промышленности. Институт "ВИАМ", один из главных материаловедческих центров России, сможет благодаря реализации проекта расширить свои производственные мощности. Для строительства комплекса предоставлен участок площадью 0,86 гектара в Новокосино. В новом производственном комплексе будут созданы не менее 75 новых рабочих мест для высококвалифицированных сотрудников", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что в 2019 году "ВИАМ" получил статус промышленного комплекса и доступ к ряду налоговых льгот: снижению налога на имущество, на землю, а также региональной части налога на прибыль.
Новый производственный комплекс будет создаваться в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).
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3 февраля, 12:27Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва в 2020 году заключила контракты жизненного цикла на 74 млрд рублей
Как отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, на данный момент в городе уже реализуются 38 МаИП с общим объемом планируемых инвестиций боле 80 миллиардов рублей. В результате реализации этих проектов Москва получит более 23 тысяч рабочих мест.
"Ранее, в декабре 2020 года, было принято решение о предоставлении земли для строительства производственного комплекса на юге столицы. Там смогут разместиться предприятия разного профиля и будут созданы около 70 рабочих мест. Инвестиции в строительство составят 170 миллионов рублей. Всего же за прошлый год было принято восемь решений о предоставлении земельных участков в рамках МаИП", – рассказал Прохоров.
ФГУП "ВИАМ" - ведущий материаловедческий центр РФ, находящийся в ведомственном подчинении Минпромторга. Выполняет полный инновационный цикл – от фундаментальных и прикладных исследований до создания высокотехнологичных наукоемких производств по выпуску материалов нового поколения и уникального технологического оборудования. "ВИАМ" предлагает свои разработки для решения задач в авиа- и машиностроении, космической отрасли, энергетике, строительстве, медицине и других сферах.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
 
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