Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/moshenniki-1596164581.html
В Госдуме рассказали, как избежать обмана мошенников по телефону
В Госдуме рассказали, как избежать обмана мошенников по телефону
Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал о способах того, как избежать обмана мошенников по телефону: надо стараться вывести мошенников из... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:26
2021-02-05T13:26
борис менделевич
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595026038_0:202:3084:1937_1920x0_80_0_0_34cfa9f971d95c4695dba11856626224.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал о способах того, как избежать обмана мошенников по телефону: надо стараться вывести мошенников из предложенного ими алгоритма разговора."Любое действие мошенников основывается на предсказуемости, то есть изучив некие психологические приемы, они имеют алгоритм действий и стараются его придерживаться. Один из способов не стать жертвой – это стараться выйти из предложенного алгоритма, к примеру, задавая неудобные вопросы. Причем не один, а множество, чтобы злоумышленники сбились с цели, а у вас было время для маневра", - сказал Менделевич РИА Новости.Он подчеркнул, что необходимо всегда быть бдительными: во-первых, надо понимать, что мошенники, как правило, заранее изучают основную информацию о жертве и обращаются к более уязвимым людям, например, к тем, кто в конкретный момент потерял близкого человека, работу или переживает иные сильные эмоции, в том числе, из-за влюбленности."В-третьих, мошенники часто спекулируют на смущении жертвы. Страх сказать "нет" и, как следствие, показаться грубым, невоспитанным, бесчувственным может сыграть с каждым из нас плохую шутку. В-четвертых, нередко аферисты играют на таком чувстве, как боязнь принять решение и становятся неким "другом", который подскажет наилучший выход из ситуации. В подобной истории я бы предложил спросить прежде всего себя, а какую выгоду от этого получает этот новый "друг", - сказал Менделевич.Вместе с тем, депутат напомнил, что прежде всего, изучая то или иное предложение на любом сайте, нужно найти источник информации. Например, если речь идет о некой социальной выплате, то информацию следует проверить на сайте Минтруда или по телефону горячей линии ведомства. Кроме того, подчеркнул парламентарий, не стоит публиковать на всех сайтах конфиденциальную информацию о себе и всегда необходимо читать документы, перед тем как их подписывать.
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/moshennik-1596161117.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/moshennichestvo-1596015572.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595026038_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_9a9e35ab06df7913c869c1c89c58c868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
борис менделевич, госдума рф, общество

В Госдуме рассказали, как избежать обмана мошенников по телефону

13:26 05.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе станции метро "Киевская" московского метрополитена
Пассажиры на платформе станции метро Киевская московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал о способах того, как избежать обмана мошенников по телефону: надо стараться вывести мошенников из предложенного ими алгоритма разговора.
"Любое действие мошенников основывается на предсказуемости, то есть изучив некие психологические приемы, они имеют алгоритм действий и стараются его придерживаться. Один из способов не стать жертвой – это стараться выйти из предложенного алгоритма, к примеру, задавая неудобные вопросы. Причем не один, а множество, чтобы злоумышленники сбились с цели, а у вас было время для маневра", - сказал Менделевич РИА Новости.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 13:09
МВД может создать приложение для борьбы с телефонными мошенниками
Он подчеркнул, что необходимо всегда быть бдительными: во-первых, надо понимать, что мошенники, как правило, заранее изучают основную информацию о жертве и обращаются к более уязвимым людям, например, к тем, кто в конкретный момент потерял близкого человека, работу или переживает иные сильные эмоции, в том числе, из-за влюбленности.
"Поэтому я бы рекомендовал в подобных ситуациях не подписывать документы от незнакомых лиц и попросить их подождать в течение некоего периода. Во-вторых, для более серьезного эмоционального накала мошенники прибегают к именам близких людей или авторитетов", - сказал парламентарий.
"В-третьих, мошенники часто спекулируют на смущении жертвы. Страх сказать "нет" и, как следствие, показаться грубым, невоспитанным, бесчувственным может сыграть с каждым из нас плохую шутку. В-четвертых, нередко аферисты играют на таком чувстве, как боязнь принять решение и становятся неким "другом", который подскажет наилучший выход из ситуации. В подобной истории я бы предложил спросить прежде всего себя, а какую выгоду от этого получает этот новый "друг", - сказал Менделевич.
Вместе с тем, депутат напомнил, что прежде всего, изучая то или иное предложение на любом сайте, нужно найти источник информации. Например, если речь идет о некой социальной выплате, то информацию следует проверить на сайте Минтруда или по телефону горячей линии ведомства. Кроме того, подчеркнул парламентарий, не стоит публиковать на всех сайтах конфиденциальную информацию о себе и всегда необходимо читать документы, перед тем как их подписывать.
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 14:27
В Сбербанке рассказали, как защитить себя от онлайн-мошенничества
 
Борис МенделевичГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
02:53Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию
Лента новостейМолния