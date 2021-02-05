https://ria.ru/20210205/moshenniki-1596164581.html
В Госдуме рассказали, как избежать обмана мошенников по телефону
В Госдуме рассказали, как избежать обмана мошенников по телефону
Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал о способах того, как избежать обмана мошенников по телефону: надо стараться вывести мошенников из... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:26
2021-02-05T13:26
2021-02-05T13:26
борис менделевич
госдума рф
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал о способах того, как избежать обмана мошенников по телефону: надо стараться вывести мошенников из предложенного ими алгоритма разговора."Любое действие мошенников основывается на предсказуемости, то есть изучив некие психологические приемы, они имеют алгоритм действий и стараются его придерживаться. Один из способов не стать жертвой – это стараться выйти из предложенного алгоритма, к примеру, задавая неудобные вопросы. Причем не один, а множество, чтобы злоумышленники сбились с цели, а у вас было время для маневра", - сказал Менделевич РИА Новости.Он подчеркнул, что необходимо всегда быть бдительными: во-первых, надо понимать, что мошенники, как правило, заранее изучают основную информацию о жертве и обращаются к более уязвимым людям, например, к тем, кто в конкретный момент потерял близкого человека, работу или переживает иные сильные эмоции, в том числе, из-за влюбленности."В-третьих, мошенники часто спекулируют на смущении жертвы. Страх сказать "нет" и, как следствие, показаться грубым, невоспитанным, бесчувственным может сыграть с каждым из нас плохую шутку. В-четвертых, нередко аферисты играют на таком чувстве, как боязнь принять решение и становятся неким "другом", который подскажет наилучший выход из ситуации. В подобной истории я бы предложил спросить прежде всего себя, а какую выгоду от этого получает этот новый "друг", - сказал Менделевич.Вместе с тем, депутат напомнил, что прежде всего, изучая то или иное предложение на любом сайте, нужно найти источник информации. Например, если речь идет о некой социальной выплате, то информацию следует проверить на сайте Минтруда или по телефону горячей линии ведомства. Кроме того, подчеркнул парламентарий, не стоит публиковать на всех сайтах конфиденциальную информацию о себе и всегда необходимо читать документы, перед тем как их подписывать.
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/moshennik-1596161117.html
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борис менделевич, госдума рф, общество
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич
рассказал о способах того, как избежать обмана мошенников по телефону: надо стараться вывести мошенников из предложенного ими алгоритма разговора.
"Любое действие мошенников основывается на предсказуемости, то есть изучив некие психологические приемы, они имеют алгоритм действий и стараются его придерживаться. Один из способов не стать жертвой – это стараться выйти из предложенного алгоритма, к примеру, задавая неудобные вопросы. Причем не один, а множество, чтобы злоумышленники сбились с цели, а у вас было время для маневра", - сказал Менделевич РИА Новости.
Он подчеркнул, что необходимо всегда быть бдительными: во-первых, надо понимать, что мошенники, как правило, заранее изучают основную информацию о жертве и обращаются к более уязвимым людям, например, к тем, кто в конкретный момент потерял близкого человека, работу или переживает иные сильные эмоции, в том числе, из-за влюбленности.
"Поэтому я бы рекомендовал в подобных ситуациях не подписывать документы от незнакомых лиц и попросить их подождать в течение некоего периода. Во-вторых, для более серьезного эмоционального накала мошенники прибегают к именам близких людей или авторитетов", - сказал парламентарий.
"В-третьих, мошенники часто спекулируют на смущении жертвы. Страх сказать "нет" и, как следствие, показаться грубым, невоспитанным, бесчувственным может сыграть с каждым из нас плохую шутку. В-четвертых, нередко аферисты играют на таком чувстве, как боязнь принять решение и становятся неким "другом", который подскажет наилучший выход из ситуации. В подобной истории я бы предложил спросить прежде всего себя, а какую выгоду от этого получает этот новый "друг", - сказал Менделевич.
Вместе с тем, депутат напомнил, что прежде всего, изучая то или иное предложение на любом сайте, нужно найти источник информации. Например, если речь идет о некой социальной выплате, то информацию следует проверить на сайте Минтруда или по телефону горячей линии ведомства. Кроме того, подчеркнул парламентарий, не стоит публиковать на всех сайтах конфиденциальную информацию о себе и всегда необходимо читать документы, перед тем как их подписывать.