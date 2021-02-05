https://ria.ru/20210205/moshennichestvo-1596184078.html

В Магадане пенсионерка потеряла 5,5 миллиона рублей, "играя на бирже"

В Магадане пенсионерка потеряла 5,5 миллиона рублей, "играя на бирже"

Следователи в Магадане возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" после того, как к ним обратилась 76-летняя жительница города, заявившая, что потеряла... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T14:55

2021-02-05T14:55

2021-02-05T14:55

магадан

происшествия

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МАГАДАН, 5 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" после того, как к ним обратилась 76-летняя жительница города, заявившая, что потеряла почти 5,5 миллионов рублей после игр на валютной бирже, сообщает в пятницу УМВД России по региону."Она рассказала, что в конце декабря 2020 года на номер ее телефона позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании, и предложил заниматься торговлей на валютных мировых биржах. Женщина пояснила ему, что навыков такого рода не имеет. Звонивший заверил ее в том, что за ней закрепят консультанта, который будет самостоятельно осуществлять ставки и покупки, а от магаданки требуется только установить на свой мобильный приложение для удаленного доступа. Пенсионерка согласилась и выполнила все указания сотрудника. В качестве первого взноса с ее банковского счета были списаны более трехсот тысяч рублей", - говорится в сообщении.Далее, поясняет ведомство, пенсионерку постепенно убедили перевести больше 5 миллионов рублей."Только тогда гражданка заподозрила, что имеет дело с мошенниками и обратилась в полицию. В результате у женщины злоумышленниками было похищено 5 миллионов 466 тысяч 573 рубля. Следователями СО ОМВД России по Магадану возбуждено уголовное дело... Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 10 лет", - сообщает УМВД региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/moshennik-1594204160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магадан, происшествия