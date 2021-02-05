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В Магадане пенсионерка потеряла 5,5 миллиона рублей, "играя на бирже"
В Магадане пенсионерка потеряла 5,5 миллиона рублей, "играя на бирже"
Следователи в Магадане возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" после того, как к ним обратилась 76-летняя жительница города, заявившая, что потеряла... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T14:55
2021-02-05T14:55
2021-02-05T14:55
магадан
происшествия
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МАГАДАН, 5 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" после того, как к ним обратилась 76-летняя жительница города, заявившая, что потеряла почти 5,5 миллионов рублей после игр на валютной бирже, сообщает в пятницу УМВД России по региону."Она рассказала, что в конце декабря 2020 года на номер ее телефона позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании, и предложил заниматься торговлей на валютных мировых биржах. Женщина пояснила ему, что навыков такого рода не имеет. Звонивший заверил ее в том, что за ней закрепят консультанта, который будет самостоятельно осуществлять ставки и покупки, а от магаданки требуется только установить на свой мобильный приложение для удаленного доступа. Пенсионерка согласилась и выполнила все указания сотрудника. В качестве первого взноса с ее банковского счета были списаны более трехсот тысяч рублей", - говорится в сообщении.Далее, поясняет ведомство, пенсионерку постепенно убедили перевести больше 5 миллионов рублей."Только тогда гражданка заподозрила, что имеет дело с мошенниками и обратилась в полицию. В результате у женщины злоумышленниками было похищено 5 миллионов 466 тысяч 573 рубля. Следователями СО ОМВД России по Магадану возбуждено уголовное дело... Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 10 лет", - сообщает УМВД региона.
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/moshennik-1594204160.html
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магадан, происшествия
МАГАДАН, 5 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова.
Следователи в Магадане
возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" после того, как к ним обратилась 76-летняя жительница города, заявившая, что потеряла почти 5,5 миллионов рублей после игр на валютной бирже, сообщает в пятницу УМВД России по региону.
"Она рассказала, что в конце декабря 2020 года на номер ее телефона позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании, и предложил заниматься торговлей на валютных мировых биржах. Женщина пояснила ему, что навыков такого рода не имеет. Звонивший заверил ее в том, что за ней закрепят консультанта, который будет самостоятельно осуществлять ставки и покупки, а от магаданки требуется только установить на свой мобильный приложение для удаленного доступа. Пенсионерка согласилась и выполнила все указания сотрудника. В качестве первого взноса с ее банковского счета были списаны более трехсот тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Далее, поясняет ведомство, пенсионерку постепенно убедили перевести больше 5 миллионов рублей.
"Только тогда гражданка заподозрила, что имеет дело с мошенниками и обратилась в полицию. В результате у женщины злоумышленниками было похищено 5 миллионов 466 тысяч 573 рубля. Следователями СО ОМВД России по Магадану возбуждено уголовное дело... Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 10 лет", - сообщает УМВД региона.