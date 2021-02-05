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Аксенов назначил новых министров МЧС и ЖКХ Крыма
Аксенов назначил новых министров МЧС и ЖКХ Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил своими указами новых министров МЧС и ЖКХ региона. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T09:29
2021-02-05T09:29
жкх
сергей аксенов (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил своими указами новых министров МЧС и ЖКХ региона.На должность министра чрезвычайных ситуаций республики Крым назначен Сергей Садаклиев, который ранее работал первым заместителем начальника ГУ МЧС по региону.Министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма стал Сергей Донец, ранее исполнявший обязанности заместителя министра. Оба указа опубликованы на портале главы республики.Глава регионального МЧС Крыма Сергей Шахов скончался в ковидном госпитале 4 января, он возглавлял министерство с 2014 года. Министр ЖКХ региона Дмитрий Черняев подал в отставку 11 января, он проработал в должности два года.
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жкх, сергей аксенов (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, политика

Аксенов назначил новых министров МЧС и ЖКХ Крыма

09:29 05.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил своими указами новых министров МЧС и ЖКХ региона.
На должность министра чрезвычайных ситуаций республики Крым назначен Сергей Садаклиев, который ранее работал первым заместителем начальника ГУ МЧС по региону.
Министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма стал Сергей Донец, ранее исполнявший обязанности заместителя министра. Оба указа опубликованы на портале главы республики.
Глава регионального МЧС Крыма Сергей Шахов скончался в ковидном госпитале 4 января, он возглавлял министерство с 2014 года. Министр ЖКХ региона Дмитрий Черняев подал в отставку 11 января, он проработал в должности два года.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 11:58
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ЖКХСергей Аксенов (политик)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымПолитика
 
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