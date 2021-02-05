https://ria.ru/20210205/ministry-1596116346.html

Аксенов назначил новых министров МЧС и ЖКХ Крыма

Аксенов назначил новых министров МЧС и ЖКХ Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил своими указами новых министров МЧС и ЖКХ региона. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T09:29

2021-02-05T09:29

2021-02-05T09:29

жкх

сергей аксенов (политик)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил своими указами новых министров МЧС и ЖКХ региона.На должность министра чрезвычайных ситуаций республики Крым назначен Сергей Садаклиев, который ранее работал первым заместителем начальника ГУ МЧС по региону.Министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма стал Сергей Донец, ранее исполнявший обязанности заместителя министра. Оба указа опубликованы на портале главы республики.Глава регионального МЧС Крыма Сергей Шахов скончался в ковидном госпитале 4 января, он возглавлял министерство с 2014 года. Министр ЖКХ региона Дмитрий Черняев подал в отставку 11 января, он проработал в должности два года.

https://realty.ria.ru/20210204/krym-1595981016.html

республика крым

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жкх, сергей аксенов (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, политика