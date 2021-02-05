https://ria.ru/20210205/mask-1596128598.html

Ученый оценил проект Маска по перевозке пассажиров на ракете

Ученый оценил проект Маска по перевозке пассажиров на ракете

Проект Илона Маска по перевозке пассажиров между континентами осуществить сложно, рентабельным он не получится, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:44

2021-02-05T10:44

2021-02-05T11:32

михаил гордин

илон маск

земля

spacex

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Проект Илона Маска по перевозке пассажиров между континентами осуществить сложно, рентабельным он не получится, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова Михаил Гордин."Фантазия хорошая. Молодец (Маск – ред.), продает ее умело. Но эта технология сложнее, дороже и рискованнее, чем сверхзвуковой самолет. Кто знает, может, такая возможность и появится. Но зачем? Кто станет целевой аудиторией?" - сказал Гордин, отвечая на вопрос, может ли проект компании SpaceX транспортировки пассажиров между континентами на баллистических ракетах в будущем конкурировать со сверхзвуковыми бизнес-джетами.Ранее в ходе презентации ракеты Big Falcon Rocket Маск заявил, что эту ракету можно будет использовать для пассажирских перелетов в любую точку Земли за полчаса.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210204/mask-1596050723.html

https://ria.ru/20210109/mars-1592426483.html

земля

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил гордин, илон маск, земля, spacex