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Ученый оценил проект Маска по перевозке пассажиров на ракете
Ученый оценил проект Маска по перевозке пассажиров на ракете
Проект Илона Маска по перевозке пассажиров между континентами осуществить сложно, рентабельным он не получится, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:44
2021-02-05T11:32
михаил гордин
илон маск
земля
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Проект Илона Маска по перевозке пассажиров между континентами осуществить сложно, рентабельным он не получится, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова Михаил Гордин."Фантазия хорошая. Молодец (Маск – ред.), продает ее умело. Но эта технология сложнее, дороже и рискованнее, чем сверхзвуковой самолет. Кто знает, может, такая возможность и появится. Но зачем? Кто станет целевой аудиторией?" - сказал Гордин, отвечая на вопрос, может ли проект компании SpaceX транспортировки пассажиров между континентами на баллистических ракетах в будущем конкурировать со сверхзвуковыми бизнес-джетами.Ранее в ходе презентации ракеты Big Falcon Rocket Маск заявил, что эту ракету можно будет использовать для пассажирских перелетов в любую точку Земли за полчаса.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210204/mask-1596050723.html
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михаил гордин, илон маск, земля, spacex

Ученый оценил проект Маска по перевозке пассажиров на ракете

10:44 05.02.2021 (обновлено: 11:32 05.02.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Проект Илона Маска по перевозке пассажиров между континентами осуществить сложно, рентабельным он не получится, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова Михаил Гордин.
"Фантазия хорошая. Молодец (Маск – ред.), продает ее умело. Но эта технология сложнее, дороже и рискованнее, чем сверхзвуковой самолет. Кто знает, может, такая возможность и появится. Но зачем? Кто станет целевой аудиторией?" - сказал Гордин, отвечая на вопрос, может ли проект компании SpaceX транспортировки пассажиров между континентами на баллистических ракетах в будущем конкурировать со сверхзвуковыми бизнес-джетами.
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 17:05Наука
Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla
Ранее в ходе презентации ракеты Big Falcon Rocket Маск заявил, что эту ракету можно будет использовать для пассажирских перелетов в любую точку Земли за полчаса.
Читайте полный текст интервью >>
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 22:25
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