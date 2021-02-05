https://ria.ru/20210205/likhachka-dindin-master-klass-ot-pandy--1596256895.html
Лихачка Диндин: мастер-класс от панды
Лихачка Диндин: мастер-класс от панды
Панда Диндин в этот день решила развлечься катанием с горки. Московский зоопарк опубликовал в своем Instagram видео, как животное наслаждается зимой. Панд Диндин и Жуи привезли в Москву в конце апреля 2019 года из китайской провинции Сычуань.
2021-02-05T21:53
2021-02-05T21:53
2021-02-05T21:53
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Лихачка Диндин: мастер-класс от панды
Панда Диндин в этот день решила развлечься катанием с горки. Московский зоопарк опубликовал в своем Instagram видео, как животное наслаждается зимой. Панд Диндин и Жуи привезли в Москву в конце апреля 2019 года из китайской провинции Сычуань.
2021-02-05T21:53
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видео, московский зоопарк, зима, видео
Лихачка Диндин: мастер-класс от панды
Панда Диндин в этот день решила развлечься катанием с горки. Московский зоопарк опубликовал в своем Instagram видео, как животное наслаждается зимой. Панд Диндин и Жуи привезли в Москву в конце апреля 2019 года из китайской провинции Сычуань.
2021-02-05T21:53
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PT0M41S
Лихачка Диндин: мастер-класс от панды
Панда Диндин в этот день решила развлечься катанием с горки. Московский зоопарк опубликовал в своем Instagram видео, как животное наслаждается зимой. Панд Диндин и Жуи привезли в Москву в конце апреля 2019 года из китайской провинции Сычуань.