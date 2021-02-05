Лихачка Диндин: мастер-класс от панды

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

Панда Диндин в этот день решила развлечься катанием с горки. Московский зоопарк опубликовал в своем Instagram видео, как животное наслаждается зимой. Панд Диндин и Жуи привезли в Москву в конце апреля 2019 года из китайской провинции Сычуань.