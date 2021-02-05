https://ria.ru/20210205/led-konki-i-otlichnoe-nastroenie-v-moskve-zalili-okolo-1500-katkov--1596252528.html

Лед, коньки и отличное настроение: в Москве залили около 1500 катков

Лед, коньки и отличное настроение: в Москве залили около 1500 катков

С каждым годом все больше людей встают на коньки. Ледовые площадки появляются в парках, рядом с торговыми центрами и во дворах. В Москве их насчитывается около полутора тысяч. Большинство катков имеют теплые раздевалки, где также можно поточить коньки или взять напрокат.

2021-02-05T20:51

2021-02-05T20:51

2021-02-05T20:51

спорт в условиях пандемии коронавируса

москва

коньки

катки

видео

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Центральные катки оборудованы электронной пропускной системой. Сюда можно попасть только по билету в четко назначенное время. Это позволяет избежать большого скопления людей на льду и обеспечить их безопасность.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лед, коньки и отличное настроение: в Москве залили около 1500 катков С каждым годом все больше людей встают на коньки. Ледовые площадки появляются в парках, рядом с торговыми центрами и во дворах. В Москве их насчитывается около полутора тысяч. Большинство катков имеют теплые раздевалки, где также можно поточить коньки или взять напрокат. Центральные катки оборудованы электронной пропускной системой. Сюда можно попасть только по билету в четко назначенное время. Это позволяет избежать большого скопления людей на льду и обеспечить их безопасность. 2021-02-05T20:51 true PT3M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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