https://ria.ru/20210205/led-konki-i-otlichnoe-nastroenie-v-moskve-zalili-okolo-1500-katkov--1596252528.html
Лед, коньки и отличное настроение: в Москве залили около 1500 катков
Лед, коньки и отличное настроение: в Москве залили около 1500 катков
С каждым годом все больше людей встают на коньки. Ледовые площадки появляются в парках, рядом с торговыми центрами и во дворах. В Москве их насчитывается около полутора тысяч. Большинство катков имеют теплые раздевалки, где также можно поточить коньки или взять напрокат.
2021-02-05T20:51
2021-02-05T20:51
2021-02-05T20:51
спорт в условиях пандемии коронавируса
москва
коньки
катки
видео
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Центральные катки оборудованы электронной пропускной системой. Сюда можно попасть только по билету в четко назначенное время. Это позволяет избежать большого скопления людей на льду и обеспечить их безопасность.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Лед, коньки и отличное настроение: в Москве залили около 1500 катков
С каждым годом все больше людей встают на коньки. Ледовые площадки появляются в парках, рядом с торговыми центрами и во дворах. В Москве их насчитывается около полутора тысяч. Большинство катков имеют теплые раздевалки, где также можно поточить коньки или взять напрокат. Центральные катки оборудованы электронной пропускной системой. Сюда можно попасть только по билету в четко назначенное время. Это позволяет избежать большого скопления людей на льду и обеспечить их безопасность.
2021-02-05T20:51
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PT3M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, спорт в условиях пандемии коронавируса, москва, коньки, катки, видео
Лед, коньки и отличное настроение: в Москве залили около 1500 катков
С каждым годом все больше людей встают на коньки. Ледовые площадки появляются в парках, рядом с торговыми центрами и во дворах. В Москве их насчитывается около полутора тысяч. Большинство катков имеют теплые раздевалки, где также можно поточить коньки или взять напрокат.
2021-02-05T20:51
true
PT3M10S
Лед, коньки и отличное настроение: в Москве залили около 1500 катков
С каждым годом все больше людей встают на коньки. Ледовые площадки появляются в парках, рядом с торговыми центрами и во дворах. В Москве их насчитывается около полутора тысяч. Большинство катков имеют теплые раздевалки, где также можно поточить коньки или взять напрокат.