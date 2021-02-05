Лавров призвал использовать принцип взаимности при обсуждении протестов
15:43 05.02.2021 (обновлено: 17:26 05.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Озабоченность Запада действиями РФ в отношении участников незаконных акций должна взаимно распространяться и на зону ответственности стран, советская фраза о "линчевании негров" лишь остроумно препарирует принцип взаимности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда вы вспомнили пословицу советскую о том, что у вас "негров линчуют", дело не в этом. Это просто остроумное препарирование принципа взаимности, по-моему. Если мы так озабочены о правах человека, об обращении с протестующими, то, наверное, нужно посмотреть и на те картинки, которые мы передавали нашим шведским коллегам, накануне визита передали в Брюссель", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
Ранее Лавров заявил, что направил Боррелю видеоматериалы, демонстрирующие, как власти в России и на Западе реагируют на несогласованные акции, материалы были переданы и главе МИД Швеции, действующему председателю ОБСЕ Анн Линде. На пресс-конференции прозвучал вопрос об этих видео - не напоминают ли действия России старый советский анекдот.
"В России полицейские во время последних демонстраций многократно были атакованы и не применяли никаких специальных средств, включая и слезоточивый газ. Слезоточивый газ применяли демонстранты против полиции. И если уж мы так озабочены всем тем, что происходит в сфере обеспечения прав на свободу слова и свободу выражения мнения. Ну вот, я вчера тоже с Тони Блинкеном разговаривал, он затронул ситуацию вокруг Навального и демонстрантов. Я поинтересовался, нет ли какой-то информации, которая позволила бы понять, где содержатся те, кого задержали во время событий в Капитолии. Их, по некоторым данным, где-то 400 человек, несколько десятков из них обвиняются в нападении на полицию, по американским законам это от 1 до 20 лет лишения свободы. Фактов нападения на полицию в России во время последних демонстраций - множество, они все задокументированы, по ним идет соответствующая работа", - сказал глава МИД РФ.
"Поэтому это не с точки зрения негров, и в Европе мы находим многочисленные ситуации, когда суды подозреваются в том, что они принимают политизированные решения",- сказал министр.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.