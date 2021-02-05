https://ria.ru/20210205/lavrov-1596131362.html

Пресс-конференция Сергея Лаврова и представителя ЕС Жозепа Борреля

Пресс-конференция Сергея Лаврова и представителя ЕС Жозепа Борреля

В Москве проходит пресс-конференция главы российского МИД Сергея Лаврова и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:02

2021-02-05T13:02

2021-02-05T13:09

жозеп боррель

ближний восток

сергей лавров

брюссель

евросоюз

москва

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В Москве проходит пресс-конференция главы российского МИД Сергея Лаврова и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Ожидается, что дипломаты обсудят сотрудничество Москвы и Брюсселя, а также события в Балканском регионе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и СНГ. Боррель сообщил, что планирует поговорить с Лавровым в числе прочего об Украине, новой администрации США, иранской ядерной проблеме, экологии и борьбе с коронавирусом.

ближний восток

брюссель

москва

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