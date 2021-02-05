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Пресс-конференция Сергея Лаврова и представителя ЕС Жозепа Борреля
Пресс-конференция Сергея Лаврова и представителя ЕС Жозепа Борреля
В Москве проходит пресс-конференция главы российского МИД Сергея Лаврова и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:02
2021-02-05T13:09
жозеп боррель
ближний восток
сергей лавров
брюссель
евросоюз
москва
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В Москве проходит пресс-конференция главы российского МИД Сергея Лаврова и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Ожидается, что дипломаты обсудят сотрудничество Москвы и Брюсселя, а также события в Балканском регионе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и СНГ. Боррель сообщил, что планирует поговорить с Лавровым в числе прочего об Украине, новой администрации США, иранской ядерной проблеме, экологии и борьбе с коронавирусом.
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова и представителя ЕС Борреля
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видео, жозеп боррель, ближний восток, сергей лавров, брюссель, евросоюз, москва
Пресс-конференция Сергея Лаврова и представителя ЕС Жозепа Борреля
В Москве проходит пресс-конференция главы российского МИД Сергея Лаврова и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
2021-02-05T13:02
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Пресс-конференция Сергея Лаврова и представителя ЕС Жозепа Борреля

13:02 05.02.2021 (обновлено: 13:09 05.02.2021)
 
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В Москве проходит пресс-конференция главы российского МИД Сергея Лаврова и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Ожидается, что дипломаты обсудят сотрудничество Москвы и Брюсселя, а также события в Балканском регионе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и СНГ. Боррель сообщил, что планирует поговорить с Лавровым в числе прочего об Украине, новой администрации США, иранской ядерной проблеме, экологии и борьбе с коронавирусом.
 
Жозеп БоррельБлижний ВостокСергей ЛавровБрюссельЕвросоюзМосква
 
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