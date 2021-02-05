https://ria.ru/20210205/latviya-1596163721.html
Боррель прокомментировал судебные дела против журналистов в Латвии
Боррель прокомментировал судебные дела против журналистов в Латвии
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель надеется, что разбирательства в отношении российских журналистов в... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:22
2021-02-05T13:22
2021-02-05T17:27
задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии
медиавойны
жозеп боррель
латвия
в мире
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель надеется, что разбирательства в отношении российских журналистов в Латвии будут рассмотрены в соответствии с принципами законности."Все страны — члены ЕС действуют по принципам верховенства права и независимости судебной системы. Поэтому я уверен, что судебная система Латвии в этой ситуации в соответствии с обязательствами, принятыми странами — членами ЕС, проведет разбирательства в соответствии с принципом законности и с уважением основных прав и свобод человека и гражданина", — сказал Боррель по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, в декабре предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Наказание по этой статье варьируется от денежного штрафа до тюремного заключения.Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. В России в рамках проекта "Своих не бросаем" в поддержку латвийских журналистов была запущена масштабная информационная кампания.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210202/boykot-1595597926.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/latviya-1596087725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии, жозеп боррель, латвия, в мире
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Верховный представитель Евросоюза
по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель
надеется, что разбирательства в отношении российских журналистов в Латвии
будут рассмотрены в соответствии с принципами законности.
"Все страны — члены ЕС действуют по принципам верховенства права и независимости судебной системы. Поэтому я уверен, что судебная система Латвии в этой ситуации в соответствии с обязательствами, принятыми странами — членами ЕС, проведет разбирательства в соответствии с принципом законности и с уважением основных прав и свобод человека и гражданина", — сказал Боррель по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым
.
Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, в декабре предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Наказание по этой статье варьируется от денежного штрафа до тюремного заключения.
Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. В России в рамках проекта "Своих не бросаем" в поддержку латвийских журналистов была запущена масштабная информационная кампания.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.