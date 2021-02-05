https://ria.ru/20210205/kulinariya-1596106952.html

Названы семь ошибок при приготовлении домашних блюд

Названы семь ошибок при приготовлении домашних блюд

Американский журнал Real Simple назвал семь ошибок при приготовлении блюд в домашних условиях. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T06:42

2021-02-05T06:42

2021-02-05T10:15

общество

в мире

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Американский журнал Real Simple назвал семь ошибок при приготовлении блюд в домашних условиях.Первая ошибка — не читать рецепт до конца перед началом процесса. Как отмечает издание, подготовка ингредиентов и внимательное ознакомление с инструкцией являются одними из самых главных требований.Вторая ошибка — переполнение сковороды во время жарки продуктов. Если класть ингредиенты в переполненную сковороду друг на друга, то они начнут размокать, из-за чего не получится приготовить их с аппетитной корочкой.Распространенный просчет при варке макарон — недостаточное количество соли в воде. Макароны впитывают воду во время приготовления, поэтому для придания им аромата во время варки необходимо добавлять достаточно соли. Еще один просчет — использование сушеных или залежалых приправ. Как напоминает Real Simple, сушеные приправы с течением времени теряют свою ароматность. Свежие травы могут полностью преобразить вкус того или иного блюда, в то время как их сушенные аналоги не обладают таким эффектом.Другое частое упущение заключается в использовании тупых ножей. Регулярная заточка ножей помогает не только экономить время и силы, но также делает процесс приготовления более безопасным, отмечает издание.Отсутствие на кухне пищевого термометра также является ошибкой, продолжает автор материала. По его словам, использование этого устройства является единственным способом убедиться, что вы приготовили мясо, птицу или рыбу с нужной температурой.Последняя из перечисленных ошибок – игнорирование того факта, что во время приготовления блюдо нужно постоянно пробовать.

https://ria.ru/20210130/kartofel-1595233102.html

https://ria.ru/20210129/morozhenoe-1595164457.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, в мире