https://ria.ru/20210205/kriterii-1596158416.html

В Кремле назвали новые критерии оценки глав регионов оптимизацией

В Кремле назвали новые критерии оценки глав регионов оптимизацией

Утвержденные главой государства Владимиром Путиным критерии оценки эффективности работы глав регионов - это оптимизация, необходимая для большей понятности и... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:59

2021-02-05T12:59

2021-02-05T12:59

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Утвержденные главой государства Владимиром Путиным критерии оценки эффективности работы глав регионов - это оптимизация, необходимая для большей понятности и компактности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности высших руководителей в регионах, среди них - доверие к власти и численность населения, темпы роста зарплат и возведения жилья, уровни бедности и образования, доля занимающих спортом граждан, эффективность поддержки талантливых детей.Отвечая на вопрос журналистов, Песков подчеркнул, что к бюрократизации работы эти критерии не приведут."Нет, наоборот. Вы знаете, что деятельность глав российских регионов и так оценивалась по целому набору критериев и ранее тоже, но этих критериев было очень много. И сейчас, наоборот, произошла оптимизация и облегчение всей системы оценки. Она стала более компактная, более понятная", - сказал представитель Кремля.По его словам, это направлено на разбюрокрачивание и повышение эффективности оценки. Отвечая на вопрос, кто будет определять соответствие губернаторов критериям, Песков назвал правительство и администрацию."Набор, собственно, критериев хорошо понятен, и сами главы регионов тоже, что называется... в режиме онлайн имеют возможность наблюдать за (своей - ред.) эффективностью", - уточнил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20200911/putin-1577087388.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика