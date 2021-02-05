https://ria.ru/20210205/kriterii-1596158416.html
В Кремле назвали новые критерии оценки глав регионов оптимизацией
В Кремле назвали новые критерии оценки глав регионов оптимизацией
Утвержденные главой государства Владимиром Путиным критерии оценки эффективности работы глав регионов - это оптимизация, необходимая для большей понятности и... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:59
2021-02-05T12:59
2021-02-05T12:59
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Утвержденные главой государства Владимиром Путиным критерии оценки эффективности работы глав регионов - это оптимизация, необходимая для большей понятности и компактности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности высших руководителей в регионах, среди них - доверие к власти и численность населения, темпы роста зарплат и возведения жилья, уровни бедности и образования, доля занимающих спортом граждан, эффективность поддержки талантливых детей.Отвечая на вопрос журналистов, Песков подчеркнул, что к бюрократизации работы эти критерии не приведут."Нет, наоборот. Вы знаете, что деятельность глав российских регионов и так оценивалась по целому набору критериев и ранее тоже, но этих критериев было очень много. И сейчас, наоборот, произошла оптимизация и облегчение всей системы оценки. Она стала более компактная, более понятная", - сказал представитель Кремля.По его словам, это направлено на разбюрокрачивание и повышение эффективности оценки. Отвечая на вопрос, кто будет определять соответствие губернаторов критериям, Песков назвал правительство и администрацию."Набор, собственно, критериев хорошо понятен, и сами главы регионов тоже, что называется... в режиме онлайн имеют возможность наблюдать за (своей - ред.) эффективностью", - уточнил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20200911/putin-1577087388.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_d154762b205c7fdb5d9951e3988a1915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Утвержденные главой государства Владимиром Путиным
критерии оценки эффективности работы глав регионов - это оптимизация, необходимая для большей понятности и компактности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Накануне Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности высших руководителей в регионах, среди них - доверие к власти и численность населения, темпы роста зарплат и возведения жилья, уровни бедности и образования, доля занимающих спортом граждан, эффективность поддержки талантливых детей.
Отвечая на вопрос журналистов, Песков подчеркнул, что к бюрократизации работы эти критерии не приведут.
"Нет, наоборот. Вы знаете, что деятельность глав российских регионов и так оценивалась по целому набору критериев и ранее тоже, но этих критериев было очень много. И сейчас, наоборот, произошла оптимизация и облегчение всей системы оценки. Она стала более компактная, более понятная", - сказал представитель Кремля.
По его словам, это направлено на разбюрокрачивание и повышение эффективности оценки. Отвечая на вопрос, кто будет определять соответствие губернаторов критериям, Песков назвал правительство и администрацию.
"Набор, собственно, критериев хорошо понятен, и сами главы регионов тоже, что называется... в режиме онлайн имеют возможность наблюдать за (своей - ред.) эффективностью", - уточнил пресс-секретарь президента.