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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210205/kreschenie-1596148639.html
Жители Румынии требуют изменить обряд крещения после смерти младенца
Жители Румынии требуют изменить обряд крещения после смерти младенца
Жители Румынии при помощи онлайн-петиции требуют от Румынской православной церкви изменить обряд крещения, после того как во время подобного мероприятия... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:17
2021-02-05T12:19
религия и мировоззрение
румынская православная церковь
новости - религия и мировоззрение
румыния
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КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Жители Румынии при помощи онлайн-петиции требуют от Румынской православной церкви изменить обряд крещения, после того как во время подобного мероприятия скончался ребенок."Учитывая трагические ситуации, в которых младенцы умирали после погружения в воду в купели, Церковь должна срочно регулировать эту практику! Мы не требуем отмены практики крещения, а требуем ее изменения, чтобы избежать ненужных и даже абсурдных рисков", - говорится в тексте онлайн-петиции, размещенной на специальном сайте Campania mea, где жители Румынии могут высказывать свое мнение по важным вопросам. На сегодняшний день подписали около 60 тысяч человек.Петиция появилась после трагического случая, который произошел в румынском уезде Сучава 31 января. У ребенка, которому было 1,5 месяца остановилось сердце во время крещения. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался на следующий день. Прокуратура Румынии завела уголовное дело, при этом Румынская патриархия признает результаты медицинской экспертизы, но хочет дождаться окончания расследования.
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румынская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, румыния

Жители Румынии требуют изменить обряд крещения после смерти младенца

12:17 05.02.2021 (обновлено: 12:19 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСвященнослужитель во время крещенских купаний на территории яхт-клуба "Алые Паруса" в Москве
Священнослужитель во время крещенских купаний на территории яхт-клуба Алые Паруса в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Жители Румынии при помощи онлайн-петиции требуют от Румынской православной церкви изменить обряд крещения, после того как во время подобного мероприятия скончался ребенок.
"Учитывая трагические ситуации, в которых младенцы умирали после погружения в воду в купели, Церковь должна срочно регулировать эту практику! Мы не требуем отмены практики крещения, а требуем ее изменения, чтобы избежать ненужных и даже абсурдных рисков", - говорится в тексте онлайн-петиции, размещенной на специальном сайте Campania mea, где жители Румынии могут высказывать свое мнение по важным вопросам. На сегодняшний день подписали около 60 тысяч человек.
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Петиция появилась после трагического случая, который произошел в румынском уезде Сучава 31 января. У ребенка, которому было 1,5 месяца остановилось сердце во время крещения. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался на следующий день. Прокуратура Румынии завела уголовное дело, при этом Румынская патриархия признает результаты медицинской экспертизы, но хочет дождаться окончания расследования.
 
Религия и мировоззрениеРумынская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеРумыния
 
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