https://ria.ru/20210205/kreschenie-1596148639.html

Жители Румынии требуют изменить обряд крещения после смерти младенца

Жители Румынии требуют изменить обряд крещения после смерти младенца

Жители Румынии при помощи онлайн-петиции требуют от Румынской православной церкви изменить обряд крещения, после того как во время подобного мероприятия... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:17

2021-02-05T12:17

2021-02-05T12:19

религия и мировоззрение

румынская православная церковь

новости - религия и мировоззрение

румыния

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КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Жители Румынии при помощи онлайн-петиции требуют от Румынской православной церкви изменить обряд крещения, после того как во время подобного мероприятия скончался ребенок."Учитывая трагические ситуации, в которых младенцы умирали после погружения в воду в купели, Церковь должна срочно регулировать эту практику! Мы не требуем отмены практики крещения, а требуем ее изменения, чтобы избежать ненужных и даже абсурдных рисков", - говорится в тексте онлайн-петиции, размещенной на специальном сайте Campania mea, где жители Румынии могут высказывать свое мнение по важным вопросам. На сегодняшний день подписали около 60 тысяч человек.Петиция появилась после трагического случая, который произошел в румынском уезде Сучава 31 января. У ребенка, которому было 1,5 месяца остановилось сердце во время крещения. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался на следующий день. Прокуратура Румынии завела уголовное дело, при этом Румынская патриархия признает результаты медицинской экспертизы, но хочет дождаться окончания расследования.

https://ria.ru/20210120/kreschenie-1593838055.html

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румынская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, румыния