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Американцы требуют расследовать гибель растерзанного псами кота
Американцы требуют расследовать гибель растерзанного псами кота
Петиция с требованием к полиции Нью-Йорка расследовать гибель кота, растерзанного собаками, и арестовать хозяев псов собрала почти 17 тысяч подписей в США и... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T01:45
2021-02-05T05:11
нью-йорк (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Петиция с требованием к полиции Нью-Йорка расследовать гибель кота, растерзанного собаками, и арестовать хозяев псов собрала почти 17 тысяч подписей в США и других странах, сообщает газета New York Post.Черно-белый кот по кличке Такседо, живший на территории одного из нью-йоркских жилых комплексов, был растерзан двумя питбультерьерами 13 января. Как сообщали свидетели происшествия, хозяева собак, молодая пара, натравили их на кота. Животное пыталось спрятаться на дереве, но люди сбили его палкой.Организация Animal Victory, которая борется с жестокостью в отношении животных, составила петицию с требованием к полиции принять меры против хозяев собак после того, как в конце января газета опубликовала сообщение о случившемся. На данный момент петиция собрала 16 971 подпись. Как отмечает газета, петицию подписали жители почти всех штатов США и еще более 80 стран, однако не уточняет, каких именно."Пожалуйста, подпишите петицию сегодня, чтобы власти поняли, что это дело о жестокости в отношении животных необходимо полностью расследовать и привлечь (молодую) пару к ответственности", - говорится в петиции.Как сообщает газета, в четверг представитель полиции заявил, что ведется расследование, однако не предоставил более подробную информацию.
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нью-йорк (город), сша, в мире

Американцы требуют расследовать гибель растерзанного псами кота

01:45 05.02.2021 (обновлено: 05:11 05.02.2021)
 
© Fotolia / TMakotraАгрессивный ротвейлер
Агрессивный ротвейлер - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Fotolia / TMakotra
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Петиция с требованием к полиции Нью-Йорка расследовать гибель кота, растерзанного собаками, и арестовать хозяев псов собрала почти 17 тысяч подписей в США и других странах, сообщает газета New York Post.
Черно-белый кот по кличке Такседо, живший на территории одного из нью-йоркских жилых комплексов, был растерзан двумя питбультерьерами 13 января. Как сообщали свидетели происшествия, хозяева собак, молодая пара, натравили их на кота. Животное пыталось спрятаться на дереве, но люди сбили его палкой.
Организация Animal Victory, которая борется с жестокостью в отношении животных, составила петицию с требованием к полиции принять меры против хозяев собак после того, как в конце января газета опубликовала сообщение о случившемся. На данный момент петиция собрала 16 971 подпись. Как отмечает газета, петицию подписали жители почти всех штатов США и еще более 80 стран, однако не уточняет, каких именно.
"Пожалуйста, подпишите петицию сегодня, чтобы власти поняли, что это дело о жестокости в отношении животных необходимо полностью расследовать и привлечь (молодую) пару к ответственности", - говорится в петиции.
Как сообщает газета, в четверг представитель полиции заявил, что ведется расследование, однако не предоставил более подробную информацию.
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