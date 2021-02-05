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Учащиеся ДВФУ пообщаются с космонавтами МКС
Учащиеся ДВФУ пообщаются с космонавтами МКС
Школьники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) впервые смогут задать вопросы космонавтам, когда Международная космическая станция (МКС) будет... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:50
2021-02-05T19:49
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
дальний восток
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Школьники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) впервые смогут задать вопросы космонавтам, когда Международная космическая станция (МКС) будет пролетать над Дальним Востоком, сообщает университет.По информации Роскосмоса, на орбите работают космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс, информирует ДВФУ."Первый сеанс связи устанавливает с Международной космической станцией (МКС) станция приема спутниковых данных дистанционного зондирования Земли ДВФУ. Благодаря этому у студентов и школьников появился уникальный шанс задать экипажу МКС свои вопросы... членам экипажа МКС в прямом эфире во время пролета станции над Дальним Востоком - 6 февраля, это 18.35 (11.35 мск)", - говорится в сообщении."Станция приема спутниковых данных ДВФУ может передавать сигналы и сообщения. Один из вариантов ее использования — связь с МКС — теперь доступен и для наших студентов. Они могут приходить к нам в центр и получать компетенции в области связи, систем обработки сигналов и схожих направлений", — сказал технический директор Центра проектной деятельности ДВФУ Павел Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.В университете отмечают, что, кроме МКС, станция в ДВФУ принимает сигналы американских космических аппаратов TERRA, AQUA, китайских FENGYUN-3A, FENGYUN-3B, FENGYUN-3D, имеется потенциальная возможность работать с американским JPSS-1 и российским аппаратом "Аист-2Д"."Специалисты Центра проектной деятельности ДВФУ планируют монтаж двух приемопередающих станций ультракоротких волн диапазона на 145 и 435 МГц. С их помощью можно обеспечить двустороннюю связь с университетскими и даже школьными микроспутниками. Таких аппаратов в околоземном пространстве сейчас несколько десятков, включая российские SiriusSat-1 и SiriusSat-2", - уточнили в вузе.
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, дальний восток, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дальневосточный федеральный университет

Учащиеся ДВФУ пообщаются с космонавтами МКС

12:50 05.02.2021 (обновлено: 19:49 05.02.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковРассвет с борта МКС
Рассвет с борта МКС - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Школьники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) впервые смогут задать вопросы космонавтам, когда Международная космическая станция (МКС) будет пролетать над Дальним Востоком, сообщает университет.
По информации Роскосмоса, на орбите работают космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс, информирует ДВФУ.
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"Первый сеанс связи устанавливает с Международной космической станцией (МКС) станция приема спутниковых данных дистанционного зондирования Земли ДВФУ. Благодаря этому у студентов и школьников появился уникальный шанс задать экипажу МКС свои вопросы... членам экипажа МКС в прямом эфире во время пролета станции над Дальним Востоком - 6 февраля, это 18.35 (11.35 мск)", - говорится в сообщении.
"Станция приема спутниковых данных ДВФУ может передавать сигналы и сообщения. Один из вариантов ее использования — связь с МКС — теперь доступен и для наших студентов. Они могут приходить к нам в центр и получать компетенции в области связи, систем обработки сигналов и схожих направлений", — сказал технический директор Центра проектной деятельности ДВФУ Павел Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
В университете отмечают, что, кроме МКС, станция в ДВФУ принимает сигналы американских космических аппаратов TERRA, AQUA, китайских FENGYUN-3A, FENGYUN-3B, FENGYUN-3D, имеется потенциальная возможность работать с американским JPSS-1 и российским аппаратом "Аист-2Д".
"Специалисты Центра проектной деятельности ДВФУ планируют монтаж двух приемопередающих станций ультракоротких волн диапазона на 145 и 435 МГц. С их помощью можно обеспечить двустороннюю связь с университетскими и даже школьными микроспутниками. Таких аппаратов в околоземном пространстве сейчас несколько десятков, включая российские SiriusSat-1 и SiriusSat-2", - уточнили в вузе.
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Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковДальний ВостокМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаДальневосточный федеральный университет
 
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