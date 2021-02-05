https://ria.ru/20210205/kosmos-1596139896.html

На МКС отправят сборник космических рассказов

На МКС отправят сборник космических рассказов

"Роскосмос" и группа компаний "ЛитРес" собираются доставить на Международную космическую станцию (МКС) в этом году сборник с десятью космическими рассказами,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:46

2021-02-05T11:46

2021-02-05T11:47

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Роскосмос" и группа компаний "ЛитРес" собираются доставить на Международную космическую станцию (МКС) в этом году сборник с десятью космическими рассказами, которые будут отобраны в ходе открытого конкурса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "ЛитРес"."В 2021 году в честь 60-летия полета Юрия Гагарина госкорпорация "Роскосмос" и издательская платформа для независимых авторов "ЛитРес" объявляют о старте конкурса рассказов на космическую тему. До 4 марта любой желающий может представить свою работу на оценку профессиональному жюри", - сказал он."Десять произведений финалистов войдут в печатный сборник, который уже в этом году отправится на МКС и облетит весь мир", - добавил представитель пресс-службы "ЛитРес".Он отметил, что к участию в конкурсе принимаются короткие произведения объемом от 15 до 60 тысяч знаков. При этом жанр произведения может быть любым, но должен соответствовать космической тематике.

https://ria.ru/20210129/film-1595052074.html

https://ria.ru/20210122/mks-1594164973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, литрес, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, юрий гагарин (космонавт)