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Наука
https://ria.ru/20210205/kosmos-1596139896.html
На МКС отправят сборник космических рассказов
На МКС отправят сборник космических рассказов
"Роскосмос" и группа компаний "ЛитРес" собираются доставить на Международную космическую станцию (МКС) в этом году сборник с десятью космическими рассказами,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:46
2021-02-05T11:47
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Роскосмос" и группа компаний "ЛитРес" собираются доставить на Международную космическую станцию (МКС) в этом году сборник с десятью космическими рассказами, которые будут отобраны в ходе открытого конкурса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "ЛитРес"."В 2021 году в честь 60-летия полета Юрия Гагарина госкорпорация "Роскосмос" и издательская платформа для независимых авторов "ЛитРес" объявляют о старте конкурса рассказов на космическую тему. До 4 марта любой желающий может представить свою работу на оценку профессиональному жюри", - сказал он."Десять произведений финалистов войдут в печатный сборник, который уже в этом году отправится на МКС и облетит весь мир", - добавил представитель пресс-службы "ЛитРес".Он отметил, что к участию в конкурсе принимаются короткие произведения объемом от 15 до 60 тысяч знаков. При этом жанр произведения может быть любым, но должен соответствовать космической тематике.
https://ria.ru/20210129/film-1595052074.html
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книги, новости культуры, литрес, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, юрий гагарин (космонавт)

На МКС отправят сборник космических рассказов

11:46 05.02.2021 (обновлено: 11:47 05.02.2021)
 
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Роскосмос" и группа компаний "ЛитРес" собираются доставить на Международную космическую станцию (МКС) в этом году сборник с десятью космическими рассказами, которые будут отобраны в ходе открытого конкурса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "ЛитРес".
"В 2021 году в честь 60-летия полета Юрия Гагарина госкорпорация "Роскосмос" и издательская платформа для независимых авторов "ЛитРес" объявляют о старте конкурса рассказов на космическую тему. До 4 марта любой желающий может представить свою работу на оценку профессиональному жюри", - сказал он.
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"Десять произведений финалистов войдут в печатный сборник, который уже в этом году отправится на МКС и облетит весь мир", - добавил представитель пресс-службы "ЛитРес".
Он отметил, что к участию в конкурсе принимаются короткие произведения объемом от 15 до 60 тысяч знаков. При этом жанр произведения может быть любым, но должен соответствовать космической тематике.
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